PGS Nguyễn Phong Điền: Tiêu cực thi cử không phải chỉ ở khâu coi thi

PGS. Nguyễn Phong Điền cho hay tiêu cực trong thi cử có thể xẩy ra ở tất cả các khâu. Ở khâu in sao đề, là người tham in sao đề từ rất lâu, nên ông quá thấu hiểu khâu này. Nếu phân ra thành 63 tỉnh thành là 63 điểm in sao đề thì rủi ro cao hơn nhiều. Vì không nhất thiết tiêu cực sẽ xẩy ra trên diện rộng như trong khâu chấm thi vừa qua ở một số tỉnh mà đề thi có thể rò rỉ ở một diện hẹp cho một số thí sinh, không ai có thể kiểm soát được. Do đó, khâu in sao đề vẫn là khâu chứa nhiều rủi ro.