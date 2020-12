PGS Trần Xuân Bách nhận Giải thưởng Kết nối Toàn cầu

Quảng cáo

Buổi lễ trao giải Noam Chomsky năm 2020 được tổ chức tại trụ sở của Hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm liên quốc gia (STAR) tại Hoa Kỳ vào 7 giờ tối 8/12 (tức 7 giờ sáng ngày 9/12 ở Việt Nam).

PGS. Trần Xuân Bách là người Việt đầu tiên được giải thưởng của Hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm liên quốc gia.

Phó giáo sư Trần Xuân Bách sinh năm 1984, hiện là Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2019, anh được bổ nhiệm Giáo sư (kiêm nhiệm) tại Đại học John Hopkins danh tiếng.

Cho tới nay, anh đã có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, bao gồm The Lancet, Bulletin of the World Health Organization, JMIR, AIDS and Behaviors... đồng thời tham gia phát triển nhiều mạng lưới nghiên cứu các vấn đề sức khỏe toàn cầu và chính sách kiểm soát bệnh tật.

Không chỉ có những thành tích cá nhân nổi bật, phó giáo sư Trần Xuân Bách còn là một thành viên tích cực của các mạng lưới kết nối tri thức trong nước và thế giới.

Năm 2018, anh được bầu làm thành viên của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (Global Young Academy), một mạng lưới kết nối các nhà khoa học trẻ nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu, khuyến khích, hỗ trợ người trẻ làm khoa học, đặc biệt là người trẻ đến từ các quốc gia đang phát triển.

Cũng trong năm 2018, anh đảm nhận vai trò Tổng thư ký của Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Đây là mạng lưới kết nối, tạo cơ hội cho các trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước cùng chung tay đóng góp các sáng kiến phục vụ đất nước. Thông qua mạng lưới, hàng chục nhóm nghiên cứu đã được thành lập, hàng trăm đề xuất, sáng kiến đã được mạng lưới làm cầu nối đưa tới các nhà lãnh đạo quốc gia.

Trước đó, năm 2016, TS. Trần Xuân Bách được công nhận là PGS trẻ nhất Việt Nam, khi đó anh mới 32 tuổi.

Vào tháng 10 vừa qua, GS Noam Chomsky (là một học giả vĩ đại nhất của thời đại) đã cho phép Mạng lưới STAR Scholars thành lập Giải thưởng Kết nối Toàn cầu mang tên ông nhằm tôn vinh sức mạnh của việc kết nối con người.

Các ứng viên cho Giải thưởng Kết nối Toàn cầu A. Noam Chomsky (A. Noam Chomsky Global Connections Award) được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới và dành cho cá nhân ở mọi lĩnh vực.

Có 3 hạng mục trao giải như sau:

Huân chương Sao Bắc Đẩu cho Thành tựu Trọn đời (North Star Medal of Lifetime Achievement): Là sự công nhận của Mạng lưới Star Scholars dành cho những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu xuyên quốc gia; vinh danh những học giả có những cống hiến, tiên phong và đóng góp suốt đời, đóng vai trò như một “ngôi sao Bắc Đẩu” dẫn đường cho cộng tác học thuật trong nghiên cứu.

Giải thưởng Ngôi sao Tỏa sáng về Thành tựu trong nghiên cứu (Shining Star Achievement in Research Award): Công nhận những đóng góp học thuật có ảnh hưởng ở bất kỳ lĩnh vực, đóng góp này có thể là bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế, sách, chương sách hoặc các dạng thức cộng tác học thuật khác. Mỗi năm, Mạng lưới Star Scholars vinh danh tối đa 2 thành tựu nghiên cứu xuyên quốc gia tiêu biểu.

Chứng nhận Học giả Ngôi sao mới nổi (Rising Star Emerging Scholar Certificate): Mỗi năm, Mạng lưới Star Scholars công nhận tối đa 2 học giả tiềm năng có những cam kết đáng kể với việc nghiên cứu xuyên quốc gia.

Một giải thưởng sẽ được trao cho một học giả (đã hoàn thành bậc học cuối cùng) ở bất kỳ lĩnh vực mà thể hiện được tiềm năng dẫn đầu của mình trong việc thúc đẩy nghiên cứu xuyên quốc gia. Giải thưởng còn lại sẽ được trao cho một học viên sau đại học, thể hiện được những tiềm năng hứa hẹn trong việc thúc đẩy các nghiên cứu xuyên quốc gia thông qua công bố khoa học, lãnh đạo hoặc các đóng góp liên quan khác.

Nghiêm Huê