Phát động chương trình học bổng Chung một ước mơ

Chương trình học bổng Sharing The Dream 2018 do Tập đoàn công nghiệp hàng đầu châu Á SCG sáng lập. Với cam kết “Nhiệt huyết nâng tầm cao mới”, Chương trình học bổng Sharing The Dream sẽ hỗ trợ dài hạn cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại bậc Đại học.

Bên cạnh đó, sinh viên nhận học bổng cũng có cơ hội tham gia vào các chương trình đào tạo đa dạng do SCG tổ chức nhằm trau dồi kinh nghiệm cũng như các kỹ năng mềm, hướng đến phát triển bản thân và có thể cống hiến cho cộng đồng nơi sinh viên đang sinh sống.

Mỗi suất học bổng Sharing The Dream 2018 bao gồm gói hỗ trợ tài chính trị giá 15 triệu đồng/năm và các hoạt động đào tạo kỹ năng khác do SCG tổ chức. Đặc biệt, chương trình sẽ theo sát và hỗ trợ sinh viên trong suốt 4 – 5 năm đại học, tuỳ theo ngành học và các điều kiện nhất định, ví như yêu cầu về thành tích học tập qua các năm.

Trong những năm tới, SCG cho biết sẽ cân nhắc mở rộng quy mô chương trình để mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bạn sinh viên tại Việt Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng là ngày 11/11/2018 và lễ trao học bổng dự kiến diễn ra đầu tháng 12. Để biết thêm về chương trình, cách thức nộp và chuẩn bị hồ sơ, ứng viên có thể tham khảo tại fanpage SCG - Passion For Better Vietnam (www.facebook.com/scgpassionforbettervn).

Nghiêm Huê