Ngày 6/12/2019, tại trường THCS Thành Công (Quận Ba Đình, Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020). Đây là lần thứ 33, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ đề của cuộc thi năm nay: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in).

Ban tổ chức cuộc thi gợi ý, thế giới rộng lớn chúng ta đang sống có rất nhiều điều tốt đẹp và loài người không ngừng phấn đấu để đạt được những mục đích tốt đẹp ấy. Đó là một cuộc sống hiện đại, văn minh, môi trường trong lành, mọi người luôn biết yêu thương - chia sẻ và giúp đỡ đồng loại, không có chiến tranh - hận thù.

Nhưng cho dù loài người tiến bộ đã đạt được vô số những thành tựu để xây dựng một thế giới tươi đẹp, nhưng cũng đang phải đối mặt với vô số những vấn đề nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, chiến tranh, sự đói nghèo, thất học, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, phân biệt đối xử, thiếu vắng sự sẻ chia trong mối quan hệ của con người trong thời đại công nghệ.

Các bạn học sinh có thể chọn viết về thế giới rộng lớn của nhân loại, nhưng cũng có thể viết về thế giới của chính mình. Bắt đầu từ thế giới nhỏ là gia đình với ông bà, bố mẹ và các anh chị em, rộng hơn nữa là ngôi trường với thầy cô, bạn bè, là quê hương, là đất nước Việt Nam.

Dù viết về thế giới rộng lớn hay bé nhỏ, bức thông điệp chung nhất của chúng ta là mong muốn có được một thế giới tốt đẹp để mình có thể lớn lên một cách bình yên, hạnh phúc và trưởng thành đúng hướng.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU dành cho đối tượng là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống đều được dự thi. Thời gian dự thi từ ngày 6/12/2019 đến ngày 25/2/2020 (tính theo dấu Bưu điện). Nơi nhận bài thi là Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội. Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường Bưu điện.

Sau Lễ phát động sáng nay, các đơn vị trong thường trực Ban Tổ chức sẽ có văn bản cho các đơn vị ngành dọc tại địa phương hướng dẫn triển khai cuộc thi tại địa phương để các em học sinh biết đến cuộc thi, tham gia tích cực và đạt chất lượng cao.

Trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia với chủ đề, “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”. (Tiếng Anh: Write a letter about your hero). Kết quả, em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường THPT Nam Sách, Hải Dương đã đoạt giải Nhất.

Nguyễn Hoài