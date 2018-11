Phát triển tính tự lập của trẻ

Để tạo cơ hội giúp bố mẹ có thêm kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng, phát triển tính tự lập và sáng tạo của trẻ từ những năm tháng đầu đời, E-Life Kindergarten tổ chức Hội thảo “Phát triển tính tự lập và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của trẻ” do Thạc sĩ Michelle Dinh Jones - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế System's Little House International chủ trì hội thảo.

Hội thảo diễn ra với 4 nội dung chính: Kỹ năng cần thiết của người lao động trong thế kỉ 21 (theo đề xuất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2016); Những hoạt động cha mẹ có thể làm để phát triển tính tự lập và sáng tạo của trẻ; Tính tự lập và sáng tạo của trẻ phải được nuôi dưỡng từ những năm tháng đầu đời; Phần hỏi - đáp.

Bên cạnh đó, E-Life Kindergarten còn tổ chức Ngày Hội Trải nghiệm sáng tạo cho bé, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Các bé sẽ được tự tay làm lên những sản phẩm của chính mình như: làm thợ mộc; làm đất nặn Playdough; trang trí Giáng sinh; làm đầu bếp và đọc những cuốn truyện hấp dẫn. Không những vậy, các bé sẽ trực tiếp được tham quan, trải nghiệm không gian học tập đầy sáng tạo của E-Life Kindergarten và tiếp xúc với đội ngũ giáo viên, giáo viên bản ngữ của trường.

Hệ thống Trường Mầm non Song ngữ E-Life triển khai xây dựng và hoàn thiện chương trình giáo dục với quan điểm tôn trọng, nuôi dưỡng những vốn quí sẵn có ở mỗi trẻ. Tập trung đồng hành và giúp trẻ đẩy mạnh tính sáng tạo, trí tưởng tượng, sự năng động và hứng thú khám phá, tư duy với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Vì thế, phối cảnh của E-Life Kindergarten được thiết kế theo chủ đề đại dương với mong muốn trẻ sẽ được học tập trong không gian sáng tạo, đầy tính khám phá.

Nghiêm Huê