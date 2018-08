Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình: Chúng tôi đã từng rất tin tưởng…

Theo ông Bùi Văn Cửu, khi có những ý kiến của dư luận về điểm thi, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Sở GD&ÐT rà soát. Giám đốc Sở GD&ÐT cũng như trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở đã báo cáo không có vấn đề gì. Cộng với kết quả thẩm định của Bộ GD&ÐT, ông đã từng rất yên tâm, tin tưởng. Ông Cửu thông tin: Thực sự cho đến giờ phút này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào của công an cũng như của Sở GD&ÐT Hòa Bình. Thực tế chỉ nghe trên các phương tiện báo chí truyền thông.

Ông có bất ngờ với những thông tin đó không?

Cũng không hoàn toàn bất ngờ. Nhưng sự việc cụ thể thế nào thì tôi chưa nắm được. Sau khi Bộ GD&ÐT về Hòa Bình chấm thẩm định, chúng tôi tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Bộ là rà soát lại toàn bộ quá trình chấm thi. Sau khi rà soát, Sở GD&ÐT đã báo cáo UBND tỉnh là có những bất cập trong máy tính. Những bất cập này thuộc về chuyên môn. Chúng tôi yêu cầu Sở GD&ÐT phải báo cáo với Bộ GD&ÐT và công an tỉnh để các cơ quan chỉ đạo. Tôi được biết là Bộ Công an cũng về điều tra cùng với công an tỉnh còn kết quả như thế nào thì tôi chưa thấy báo cáo.

Thưa ông, công an tỉnh vào cuộc chính thức từ khi nào?

Tôi cũng không biết cụ thể công an vào cuộc từ khi nào.

Ngay sau khi có điểm thi, Hòa Bình được báo chí nhắc nhiều về bất thường trong điểm thi. Tỉnh có chỉ đạo hay động thái nào không?

Ngay sau khi có thông tin điểm thi của Hòa Bình cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức một cuộc họp có chủ tịch, tôi, giám đốc công an tỉnh, giám đốc Sở GD&ÐT và chánh văn phòng UBND tỉnh. Tại cuộc họp đó, chủ tịch UBND tỉnh cho biết có thông tin báo chí phản ánh như thế và có đơn phản ánh. Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì cùng các ngành chức năng để rà soát, kiểm tra các khâu trong công tác tổ chức thi xem có gì bất cập không. Rà soát xong, Giám đốc Sở GD&ÐT đã về báo cáo với Bộ GD&ÐT và khẳng định rà soát trên Hòa Bình không có vấn đề gì. Sở cũng nói rằng nếu cần thiết sẽ mời Bộ về chấm kiểm tra Hoà Bình. Sau đó 1, 2 ngày, Bộ có cử một đoàn công tác về chấm thẩm định và những bài có điểm 8 trở lên phải chấm thẩm định lại. Kết quả chấm thẩm định của Bộ báo chí cũng đã thông tin rồi.

Vậy đơn phản ánh UBND tỉnh nhận được là trước khi chấm thẩm định?

Thời điểm nhận đơn là trước khi chấm thẩm định và chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo trước khi Bộ về chấm. Tôi không có đơn về việc điểm cao đó mà nó chỉ được gửi đến chủ tịch và giám đốc sở.

Thời gian các trường ÐH công bố điểm chuẩn sắp đến gần, lãnh đạo tỉnh có yêu cầu đẩy nhanh quá trình điều tra không?

Việc đẩy nhanh điều tra tìm hiểu sự việc là phải bên Bộ GD&ÐT và Bộ Công an điều tra. Chúng tôi không được thông tin là họ làm như thế nào.

Là trưởng ban chỉ đạo, trước sự việc này ông thấy thế nào?

Câu hỏi rất khó (giọng chùng xuống). Là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chỉ đạo thi, khi nhận được thông tin, chúng tôi rất buồn và thấy trong quá trình tổ chức thi ở Hòa Bình có khâu nào đó chưa thể kín kẽ hết được. Dù chúng tôi đã cố gắng lắm. Trước kỳ thi, chúng tôi đã chỉ đạo, dặn dò anh em không được chủ quan. Tất cả khâu phải làm đúng quy trình, quy định. Khi có thông tin ban đầu tôi đã gọi giám đốc Sở GD&ÐT, trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng để trao đổi. Các anh ấy sang báo cáo là đã kiểm tra lại và không có khâu nào bất cập. Trưởng phòng khảo thí cũng khẳng định đã làm rất chặt chẽ, quân của em không làm bậy, làm sai trong quá trình chấm thi. Rồi trong quá trình chấm thẩm định, Bộ GD&ÐT cũng có đoàn về kiểm tra và đánh giá rất cao. Vì thế chúng tôi yên tâm hơn, tin tưởng hơn. Về sau, theo tinh thần trách nhiệm chung, thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ÐT là rà soát lại, thấy báo cáo lại là có bất cập như phó giám đốc Sở GD&ÐT đã nói thì cũng chỉ đạo bên Sở GD&ÐT tiếp tục thực hiện.

Sự việc này, quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh như thế nào, thưa ông?

Quan điểm của tôi là sự việc ở mức độ nào thì xử lý theo mức độ đó. Làm sao để minh bạch, rõ ràng. Những gì uẩn khúc thì phải tìm cho ra để trả lại công bằng cho học sinh, phụ huynh học sinh và công bằng của xã hội.

Nghiêm Huê - Nguyễn Hoàn