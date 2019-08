Phụ huynh chật vật vì trường thiếu phòng học

Quảng cáo

Xáo trộn và tốn kém

Trường có hàng nghìn học sinh, phòng học không đủ nên chuyện đưa đón, trông coi con hàng ngày thế nào khiến rất nhiều gia đình ở quận Hoàng Mai “đau đầu”. Đa số phụ huynh đi làm xa cả ngày nên phải thuê xe ôm công nghệ, người quen, nhờ hàng xóm…đưa đón và trông cả những ngày con buộc phải nghỉ học. Hàng tháng để gửi con những ngày nghỉ học luân phiên, các gia đình phải mất thêm hơn 1 triệu đồng, chưa kể, khi gửi con ở ngoài trường học, không ai đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Hơn 11 giờ ngày 22/8, trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai) tan học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Ngoài cổng trường, bố mẹ, ông bà, xe ôm, grap, người đón hộ…nhớn nhác tìm con, cháu.

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa đứng chờ đón con trai lớp 2A5 cho biết, năm ngoái, trường thiếu phòng học nên con chỉ đi học thứ 4 đến thứ 7 , thứ 2 và thứ 3 phải nghỉ ở nhà. Cho con học trường công, không mất học phí nhưng vợ chồng phải tìm lớp của cô giáo gửi con với chi phí khoảng 1,3 triệu đồng/ tháng bao gồm cả tiền ăn. Theo chị Hoa, năm trước trong cuộc họp phụ huynh đã có nhiều ý kiến, tuy nhiên nhà trường đưa ra phương án “học nửa buổi/ ngày” phụ huynh còn khổ hơn. Vì thế, đành chấp nhận phương án học 4 ngày/ tuần, học thứ 7 thay vì 5 ngày/ tuần từ thứ 2 đến thứ 6 như những trường công lập khác.

Có cháu học lớp 2A4, ông Trần Văn Hoán cho biết, nhà con trai ở chung cư HH1 (Linh Đàm). Ông quê ở Thanh Hoá, nhưng con đi làm cả ngày, ông đành phải ra Hà Nội ở để đưa đón và trông cháu. Theo ông Hoán, năm cháu học lớp 1, học 4 ngày/ tuần những ngày còn lại bố mẹ đi làm khoá cửa nhốt con trong nhà, nhưng gia đình không thể yên tâm. Sau đó, bố cháu tập hợp được 4-5 cháu gửi một gia đình ông bà đã nghỉ hưu trong toà nhà, trả phí 100.000 đồng/ ngày nhưng các cháu tuổi nghịch ngợm, ông bà không có phương pháp quản lý nên được vài tháng họ từ chối. “Chúng tôi mong trường học đủ chỗ cho cháu có nơi học tập, chứ như thế này thì khổ quá”, ông Hoán nói.

Cũng trong quận Hoàng Mai, Trường tiểu học Đại Từ năm nay dù không tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao (giao chỉ tiêu 600 em, tuyển 510 em) nhưng trường này cũng không đủ phòng học cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, trường chỉ sơn lại và sửa nhà vệ sinh, không xây mới được phòng học nào. Từ năm 2017 đến nay, số lượng học sinh đông, trường buộc phải học 4 ngày/ tuần và học cả ngày thứ 7. Nhà trường và gia đình đã trao đổi, bàn bạc nhiều nhưng không có phương án nào khả thi hơn. “Đáng ra, học sinh chỉ học từ thứ 2-thứ 6 và thứ 7 phụ huynh nghỉ làm sẽ có thời gian gần gũi với con thì nay con đi học thứ 7, trong khi đó, ngày trong tuần bố mẹ đi làm, con lại nghỉ. Gia đình rất vất vả, tốn kém khi phải thuê thêm người trông nom, chăm sóc”, bà Tâm nói.

Một số hiệu trưởng cho rằng, để xảy ra tình trạng trên lỗi thuộc về “quy hoạch” của cơ quan quản lý khi cho xây chung cư cao tầng nhưng không quy hoạch xây trường đảm bảo chỗ học cho học sinh, đẩy người dân và các nhà quản lý giáo dục vào thế khó.

hà nội Chi hơn 5.000 tỷ xây trường, vẫn thiếu chỗ học

Theo số liệu thống kê, năm học này, học sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 em, giảm 13.000 em so với năm trước; số học sinh vào lớp 6 khoảng 132.000 em tăng nhẹ so với năm trước. Điều lệ trường phổ thông của Bộ GD&ĐT quy định, tiểu học đảm bảo 35 học sinh/lớp; THCS đảm bảo 45 học sinh/lớp. Tuy nhiên, năm 2018-2019, các trường ở Hà Nội căng thẳng khi có một số trường lên tới 65 em/lớp, đặc biệt trường ở quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân; quận Hoàng Mai, quận Đống Đa…Năm nay, cùng với việc xây mới trường, tăng phòng học, sĩ số mỗi lớp đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn vượt xa quy định.

Bà Đàm Thục Hạnh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho biết, tất cả các trường trên địa bàn năm nay sĩ số không quá 50 em/lớp. Tuy nhiên, căng thẳng dồn vào khu vực có chung cư cao tầng như phường Hoàng Liệt. Năm học này, trường tiểu học Hoàng Liệt có hơn 1.820 học sinh vào lớp 1, trường Tiểu học Chu Văn An có hơn 800 em(giảm 200 em so với năm trước) nhưng trường vẫn chưa đáp ứng được cơ sở vật chất. Để giãn sĩ số cho trường Chu Văn An, quận Hoàng Mai đã phân tuyến tuyển sinh, chuyển bớt học sinh sang trường Tiểu học Hoàng Liệt.

Quận Hà Đông năm nay đưa 9 trường xây mới và sửa chữa vào hoạt động nhưng mới đảm bảo sĩ số theo quy định của Bộ GD&ĐT bậc THCS là 45 em/lớp. Riêng tiểu học, năm nay vẫn có trường sĩ số trên 50 (vượt quy định 15 học sinh/lớp). Hay như quận Tây Hồ năm ngoái, có trường sĩ số lên 59 học sinh/ lớp, năm nay UBND quận đầu tư 700 tỷ xây mới 9 trường và sửa chữa nhiều phòng học nên sĩ số đảm bảo ở mức xấp xỉ 50 em/lớp. Quận Long Biên dự kiến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng thêm 8 trường học mới, giúp giảm sĩ số đáng kể.

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, năm nay đã đầu tư xây mới 70 trường, sửa chữa 387 trường với kinh phí hơn 5.000 tỷ đồng tuy nhiên một số nơi vẫn chưa đáp ứng được cơ sở vật chất, giãn sĩ số học sinh, đặc biệt khu vực nội đô.

Quận Cầu Giấy, một trong những đơn vị căng thẳng vì thiếu trường, lớp năm nay cũng cơi nới phòng học cho 10 trường để “hạ nhiệt”. Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng GD&ĐT, năm học 2020, Cầu Giấy sẽ xây mới thêm 8 trường học nữa. Tuy nhiên, với tốc độ di dân như hiện tại, việc xây thêm một số trường như vậy cũng chưa đáp ứng được nhu cầu.







