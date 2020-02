Phụ huynh vẫn lo khi con đi học trở lại

Quảng cáo

Phụ huynh vẫn lo lắng cho con đi học trở lại

trở lại trường từ ngày 2/3, chị Nguyễn Thị Nga (ngụ khu phố 2, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) như trút được gánh nặng. Chị kể, hai vợ chồng từ Bình Định vào TPHCM lập nghiệp hơn 10 năm nay; công ăn, việc làm đang ổn định thì dịch Covid-19 ập đến. Từ sau tết, hai vợ chồng chị phải luân phiên xin nghỉ làm để ở nhà giữ con. Hai bé mới học lớp 5 và lớp 9 được nghỉ học, không biết gửi đâu.

“Môi trường nhà trọ rất phức tạp. Tụi nó lại là con gái, ở một mình rất lo. Ông bà nội ngoại ở xa, mà cũng không vào được vì phải giữ con cho các cô chú ngoài quê. Mấy hôm đầu tôi xin nghỉ làm thì sếp còn thông cảm, nhưng nhiều người hoàn cảnh giống mình cũng xin nghỉ, công việc cơ quan bị ảnh hưởng. Tuần trước, sếp nói thẳng nếu ở nhà giữ con thì kiếm việc khác”, chị Nga nói.

“Nói thật lòng, thấy bên Hàn Quốc dịch lây nhiễm nhanh quá cũng rất lo nếu các con trở lại trường. Nếu tuần sau đi học, có thể tôi sẽ tiếp tục cho cháu nghỉ thêm 1-2 tuần cho… chắc ăn”, chị Nga nói thêm.

Cũng bị xáo trộn công việc do thường xuyên xin về sớm giữ con nhưng ông Lê Thanh Bình (công nhân Tổng công ty SAWACO) ủng hộ đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học của lãnh đạo TPHCM vì đã đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân lên hàng đầu. “Đằng nào cũng nghỉ cả tháng trời rồi. Cho con đi học lại mà dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khẩu trang không đủ thì không thể an tâm. Nếu dịch bùng phát thì ai chịu trách nhiệm? Chỉ cần một con bị nhiễm sẽ lây cho cả trường. Đừng đem sức khỏe của con cái ra so sánh với công việc. Tiền ai cũng cần nhưng không phải bất chấp...”, ông Bình bày tỏ.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, nếu học sinh TPHCM đi học lại, mỗi em phải sử dụng ít nhất 3 khẩu trang/ngày. "Như vậy, mỗi ngày TPHCM phải cung cấp 3 triệu khẩu trang mới đáp ứng đủ nhu cầu cho học sinh và điều này là bất khả thi. Nếu quy định một nửa học sinh đeo, một nửa không đeo khẩu trang thì càng không ổn. Vì vậy, việc cho học sinh đi học lại phải được tính toán thật kỹ”, ông Phong nói.



Chuẩn bị đón học sinh

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố chưa đưa ra quyết định khi nào học sinh sẽ đi học trở lại. Đề xuất của Sở GD&ĐT cho học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ ngày 2/3 và tất cả học sinh THCS và THPT trở lại trường ngày 16/3 chỉ là phương án chuẩn bị nhằm giúp TPHCM chủ động các phương án để triển khai khi Chính phủ có quyết định chính thức về thời gian cho học sinh đi học trở lại. Khi Chính phủ đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian học sinh đi học trở lại, TPHCM sẽ chấp hành theo quyết định của Chính phủ.

Dù đang chờ quyết định cuối cùng của Chính phủ song hầu hết các trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh. Thầy Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú) cho biết, thời gian qua nhà trường vẫn luôn tổ chức vệ sinh sạch sẽ lớp học, nhà ăn, phòng ở của học sinh… Trường đã nhiều lần tiến hành khử trùng toàn bộ mọi ngóc ngách theo yêu cầu, khuyến cáo của các cơ quan chức năng. “Đặc biệt, trường đã chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đặt ở hành lang lớp học, nhà ăn, sân chơi… để học sinh có thể tiện sử dụng khi cần thiết”, thầy Độ nói.

Theo thầy Nguyễn Đình Độ, trong thời gian tạm nghỉ học, các giáo viên vẫn tổ chức dạy học trực tuyến (online) cho học sinh nên khi đi học lại giữa giáo viên và học sinh vẫn tương tác tốt các bài học, không lo bị hổng kiến thức…

Theo ghi nhận của PV, nhiều trường dự kiến đo thân nhiệt cho học sinh ngay trước cổng trường, đồng thời khuyến cáo học sinh nếu không khỏe thì không nên đi học. Các em có thể xin phép nghỉ theo quy định, giáo viên sẽ hỗ trợ bài vở trong thời gian này.

Trong khi đó, ở khối mầm non và tiểu học, sau khi có đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM về việc sẽ bắt đầu đến trường từ ngày 16/3, nhiều trường cho biết đang rất phân vân và mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa ra quyết định để có tinh thần chuẩn bị đón học sinh được tốt nhất. Nhiều trường đại học phía Nam tiếp tục cho sinh viên nghỉ học



Ngày 26/2, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM tiếp tục ra thông báo đến sinh viên về việc kéo dài thời gian nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM ra thông báo đến sinh viên của trường: “Không học tập trung, tiếp tục triển khai E-Learning đến hết ngày 8/3/2020 và theo dõi diễn biến của dịch bệnh”.

