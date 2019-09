Quang Hải tại Strong Vietnam: 'Nếu không có ý chí sẽ không vượt qua chính mình'

Quảng cáo

Chương trình được xây dựng với mục đích truyền cảm hứng yêu thích và tập luyện thể thao, nuôi dưỡng ước mơ cùng niềm tin vào cuộc sống cho học sinh và thế hệ trẻ Việt Nam. “Strong Vietnam” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác góp phần “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường” giữa Bộ GD&ĐT và Tập đoàn T&T Group đã ký trước đó.

Trước khi bắt đầu chương trình, các cầu thủ đã có khoảng thời gian giao lưu ngắn, vui vẻ...

Các bạn học sinh vô cùng thích thú, háo hức với buổi giao lưu

Selfie một chút trước khi chương trình bắt đầu với diện mạo khác lạ

Trước khi diễn ra buổi giao lưu của 11 cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội và học sinh toàn trường, các cầu thủ đã có buổi gặp gỡ, chúc mừng 12 em học sinh của trường THCS Việt Nam - Algeria mới giành giải Nhất khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu 2019 tại Indonesia. Rất nhiều câu hỏi thú vị đã được 12 em học sinh đưa ra cho các cầu thủ. Sau buổi gặp gỡ thân mật này, các cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội đã bắt đầu buổi giao lưu với học sinh toàn trường.

Tại sự kiện, các cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội với dàn cầu thủ ở tuyển quốc gia như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng… đã xuất hiện không thể vui hơn với chiếc mặt nạ chú tễu, các hình ngộ nghĩnh trong sự chào đón nồng nhiệt của khoảng 2000 em học sinh trường THCS Việt Nam - Angieri.

Tại buổi giao lưu, Quang Hải cùng đồng đội đã có những chia sẻ về quá trình khổ luyện để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, những khó khăn, thách thức cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Quang Hải nhắn nhủ các em nhỏ: “Trên con đường đi đến thành công luôn đòi hỏi mỗi con người phải lao động chăm chỉ, khổ luyện, dành hết tâm sức của mình vào công việc mà mình đã chọn. Có những lúc thử thách và khó khăn ập đến, nếu không có ý chí vượt qua để chiến thắng chính mình thì sẽ gặp thất bại”.

11 cầu thủ đã có thời gian giao lưu truyền cảm hứng vui vẻ và ý nghĩa với các bạn học sinh

"Trên con đường đi đến thành công luôn đòi hỏi mỗi con người phải lao động chăm chỉ, khổ luyện, dành hết tâm sức của mình vào công việc mà mình đã chọn...” - Quang Hải

Bùi Tiến Dũng đã nhiều lần định bỏ dở giấc mơ do những khó khăn của cuộc sống, nhiều đêm khóc một mình vì hoang mang khi theo đuổi con đường mình muốn

Câu chuyện của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người xúc động khi Dũng đã trải qua nhiều khó khăn do hoàn cảnh gia đình, nỗ lực không ngừng để có thành công như ngày hôm nay. 15 tuổi Dũng đã phải lên nương để làm thuê để kiếm tiền hỗ trợ chị học đại học rồi dành cơ hội đào tạo đá bóng chuyên nghiệp cho người em Bùi Tiến Dụng dù bản thân rất đam mê bóng đá. Sự hy sinh này tưởng chừng khiến Dũng không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng cuối cùng với niềm đam mê, khát khao cháy bỏng Dũng đã trở thành một cầu thủ quốc dân trong lòng cổ động viên bóng đá Việt Nam ngày nay.

Trước câu hỏi, đã bao giờ Dũng từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chưa, Bùi Tiến Dũng chia sẻ rằng: “Cũng nhiều lần Dũng định bỏ dở giấc mơ do những khó khăn của cuộc sống, nhiều đêm khóc một mình, suy nghĩ vẩn vơ mình sẽ như thế nào, tương lại mình sau này ra sao, hết sức trăn trở. Thật may mắn, do sự cố gắng của bản thân nên mọi thứ đến với mình hết sức tự nhiên, mình cứ bắt lấy cơ hội và trưởng thành theo đúng con đường mà mình mong muốn”.

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao quà lưu niệm cho Hiệu trưởng nhà trường

Đại diện BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội tặng quà cho nhà trường để sắm giáo cụ thể chất cho các em học sinh

Những phần học bổng được chính những thần tượng của mình trao tặng - chắc chắn sẽ là món quà khích lệ không nhỏ đối với các bạn học sinh

Với Văn Quyết, cầu thủ đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB bóng đá Hà Nội nhận được khá nhiều sự quan tâm của các em học sinh. Trước câu hỏi ngày còn nhỏ bố mẹ muốn anh đi học hay đi đá bóng, đội trưởng CLB Bóng đá Hà Nội trả lời việc bố mẹ trao cho anh cơ hội được thi đấu bóng đá là sự may mắn bởi bố mẹ luôn tin tưởng vào bản thân mình, biết được niềm đam mê của con trai nên Quyết đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nhờ đó, cùng với lòng quyết tâm và đam mê, Văn Quyết đã trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ngày nay.

Nếu như không trở thành cầu thủ anh sẽ làm gì là câu hỏi các em dành cho chàng cầu thủ nam tính Đức Huy? Huy chia sẻ “Thực ra ban đầu mẹ anh lái cho anh đi theo con đường bác sĩ, chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, nhưng đam mê bóng đá quá nên bẻ lái”. Câu trả lời của Huy mang đến sự sảng khoái, vui tươi cả sân trường với sự có mặt của hàng nghìn em học sinh và thầy cô giáo.

Cũng giống câu hỏi dành cho Đức Huy, Văn Quyết nhận thêm câu hỏi về định hướng nghề nghiệp ngày trước rằng nếu giữa việc học và đá bóng, anh muốn chọn con đường nào. Văn Quyết đã có câu trả lời thông minh rằng: “Việc học là cả đời chứ không chỉ dừng lại ở bậc phổ thông. Khi anh đã chọn con đường đi theo bóng đá thì sau này khi giải nghệ, anh có thể đi học tiếp để làm huấn luyện viên, theo đuổi nghiệp bóng đá lâu dài”.

Thời tiết Hà Nội oi bức hôm nay không làm giảm sự nhiệt tình, cháy bỏng của các thầy cô trường THCS Việt Nam - Angieri. Tất cả đều háo hức, vui sướng khi lần đầu được gặp mặt, giao lưu với các người hùng của bóng đá Việt Nam, những thần tượng của biết bao em học sinh và giới trẻ.

Tại chương trình, Ban tổ chức chương trình “Strong Vietnam” đã trao 40 suất học bổng cho các em học sinh của THCS Việt Nam - Angieri.

Sau khi chương trình “Strong Vietnam” số 2 kết thúc, các cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội đã vào bệnh viện Xanh-Pôn để thăm nữ cổ động viên bị thương do trúng pháo sáng và chiến sĩ cảnh sát cơ động bị hành hung trong quá trình làm nhiệm vụ ở trận đấu bù vòng 22 V-League giữa CLB Bóng đá Hà Nội và Nam Định chiều qua (11/9). Những chia sẻ, sự quan tâm kịp thời của toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng đã làm dịu bớt vết thương mà nữ cổ động viên và chiến sĩ cảnh sát cơ động không may này gặp phải.

“Strong Vietnam” là chương trình trách nhiệm xã hội do Tập đoàn T&T Group phối hợp CLB Bóng đá Hà Nội khởi xướng và thực hiện. Trong năm đầu tiên triển khai, “Strong Vietnam” sẽ đến với 6 trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội, bao gồm: THCS Phù Đổng, THCS liên cấp Olympia, THCS Việt Nam – Angieri, THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS Nam Trung Yên và THCS Marie Curie.

