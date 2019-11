Quốc gia nào bằng phẳng nhất thế giới, nội các từng họp dưới biển?

C. Du lịch

Đáp án C. Theo số liệu năm 2016, GDP bình quân đầu người của Maldives là 8.093 USD. Về tỷ lệ các thành phần kinh tế trong GDP, dịch vụ chiếm hơn 73%, tiếp đến là công nghiệp với gần 24% và cuối cùng là nông nghiệp với hơn 3%. Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, với điều kiện tự nhiên ưu đãi, du lịch là ngành kinh tế lớn nhất của Maldives hiện nay, chiếm 28% GDP, 60% nguồn thu ngoại tệ. Đánh bắt cá là ngành kinh tế lớn thứ hai. Tiếp đến là các ngành nông nghiệp và công nghiệp, tuy nhiên hai ngành này không phát triển lắm do quỹ đất của Maldives không nhiều, thiếu lao động. Do du lịch phát triển, ngành thủ công nghiệp như dệt chiếu, thảm, sơn mài... cũng phát triển theo. Ở nhiều nơi trên thế giới, khách du lịch muốn xem cá voi phải mất hàng giờ liền ngồi chờ trên thuyền chỉ để xem một hai con, hoặc kém may mắn hơn là không thấy. Trong khi đó, du khách tại Maldivies có thể ngắm cá voi tại bất kỳ địa điểm nào với số lượng 1.500 đến 2.500 con cá voi và cá heo. Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, có khoảng 10 – 12 loài cá voi và cá heo sống quanh các rạn san hô. Một bầy cá voi có thể lên tới 200 cá thể. Maldives còn nổi tiếng với loài lớn nhất thế giới – cá mập voi, dài từ 5,5 đến 10 m.