Quyết định cho học sinh nghỉ học: Mỗi nơi một kiểu

Trong đó, đa số địa phương thực hiện đề nghị của Bộ GD&ĐT, cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần, học sinh THPT đi học từ ngày 2/3. Tuy nhiên cũng có địa phương cho học sinh lớp 9-12 đi học trong tuần tới.

TP Đà Nẵng cho học trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến lớp 11 nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh, học viên khối 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đi học lại từ ngày 2/3.

Quảng Ninh là địa phương có thông báo cho toàn bộ học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3. Tuy nhiên, sau khi nhận công văn của Bộ GD&ĐT về việc xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm một đến hai tuần, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lịch học sinh quay lại trường theo công văn của Bộ GD&ĐT.

Các địa phương cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học tiếp 1 tuần (đến hết ngày 8/3) và học sinh các trường THPT, TT GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3 gồm: Đồng Tháp, Đắk Nông, Đắk Lắk, Cà Mau, Bắc Giang, Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Đắk Lắk, Long An.

Các địa phương cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 2 tuần (đến hết ngày 15/3) và học sinh các trường THPT, TT GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3 gồm 2 tuần gồm: Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, Nghệ An, Kiên Giang, Đồng Nai, Điện Biên.

Bắc Giang cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non nghỉ học hết ngày 8/3; riêng học sinh THCS - THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quay lại trường học đầu tuần tới.

Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế đã thống nhất đề xuất của Sở GD&ĐT, đồng ý cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3. Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Hà Nội: Nghỉ học đến hết ngày 8/3

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của T.Ư, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, thành phố quyết định đối với 284 cơ sở dạy nghề với gần 180 nghìn học sinh, sẽ đi học từ ngày 2/3.

Đối với các trường quốc tế có học sinh là con em các nhân viên ngoại giao…, theo đề nghị của các đại sứ, vì đến khung học của trường, phụ huynh, học sinh có nhu cầu đi học trở lại; có cam kết môi trường đã được vệ sinh, đảm bảo an toàn, được phụ huynh đồng ý thì cho đi học.

Với học sinh thuộc quyền quản lý của Hà Nội, ông Chung cho biết, thành phố Hà Nội quyết định tất cả các trường từ mầm non đến THPT thuộc quyền quản lý của thành phố nghỉ tiếp đến

ngày 8/3.

TPHCM: Sở GD&ĐT TPHCM khảo sát ý kiến phụ huynh về thời gian cho học sinh quay lại trường



Ngày 28/2, Sở GD&ĐT TPHCM đã gửi bảng khảo sát đến các trường để tham khảo ý kiến của phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng dịch Covid-19.

Bảng khảo sát được chia ra từng cấp học và từng khung thời gian cho phụ huynh lựa chọn, bắt đầu đi học lại từ ngày 2/3, ngày 16/3 hoặc từ đầu tháng 4.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cho ý kiến về việc nên đeo khẩu trang khi đi học lại hay không. Khảo sát này kết thúc vào 13 giờ ngày 28/2, sau đó sẽ được Sở tổng kết và xem như căn cứ để đưa ra quyết định về thời gian đi học trở lại của học sinh thành phố.

Hà Linh - Nguyễn Dũng - Trường Phong - Ngọc Văn