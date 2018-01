Rét bao nhiêu độ thì học sinh Thủ đô được nghỉ học?

TPO - Sáng 9/1, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C trở xuống. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C trở xuống.