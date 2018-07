Sau 2 ngày nữa sẽ có kết quả rà soát, thẩm tra nghi vấn điểm thi THPT

Cuối giờ chiều hôm nay (18/7), ông Trần Quốc Tuấn, giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018 có buổi làm việc với các cơ quan báo chí trung ương, trong đó có báo Tiền Phong để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến việc một số thí sinh và bảng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018 có những dấu hiệu bất thường theo như dư luận và bức xúc của phụ huynh học sinh, nhân dân.

Tại đây, giám đốc Sở GD &ĐT Lạng Sơn cho biết, trong bảng điểm có 35 thí sinh có điểm số cao chót vót (nếu tính cả điểm ưu tiên với tổng 3 môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử; thì các thí sinh đều đạt ngưỡng từ 24 đến 27,9 điểm). “Đó là số thí sinh trong tổng số trên 100 thí sinh thi tự do thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động ở tỉnh. Theo quy chế tuyển sinh, đối với thí sinh tự do, số thí sinh này tập trung thi thành những phòng riêng tại điểm Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn”. Ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, dư luận xôn xao về một số em học sinh học lực trung bình khá, trong quá trình học tập tại trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn không có gì nổi trội lại có những điểm số cao vút, hơn hẳn những em đã từng đoạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia (như trường hợp em Ngô Nhật H, sinh 2000, số báo danh: 10000...)... Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết: sau khi nhận được thông tin, ngành đã báo cáo lãnh đạo tỉnh và UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2018 rà soát lại các quy trình coi thi và chấm thi cũng như thẩm tra các trường hợp nghi vấn. “Khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh và thông tin cho báo chí. Tôi hẹn chiều thứ 6, ngày 20/7 sẽ có kết quả cụ thể”. Ông Tuấn khẳng định.

Bảng điểm 35 thí sinh cao chót vót *ảnh: PL





Sau khi báo giới vào cuộc, dư luận trông đợi câu trả lời thật công tâm, khách quan, trung thực của các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Duy Chiến