Sau mưa lũ, thầy trò miền núi Nghệ An lo âu ngày đến lớp

Ngày 19/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, 7 trường học và trụ sở phòng giáo dục huyện bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu trên 3.5 tỷ đồng.

Những cuốn sách còn sót lại khi giáo viên "cuống cuồng" chạy lũ.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa to, nước sông Nậm Mộ dâng cao gây lũ lụt trên diện rộng. Tại trường mầm non Mường Típ cơ sở chính và bản Xốp Típ, nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác; Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý, tại bản Xốp Tụ, 1 nhà ở của giáo viên bị sập và 1 nhà khác bị cuốn trôi; Trường mầm non Mường Ải, tại cơ sở chính, lũ ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác.

Tổng dọn vệ sinh sau lũ.

Trường tiểu học Mường Ải, tại cơ sở chính, bùn, đất tràn vào 4 phòng ở của giáo viên; Trường PTDTBT THCS Chiêu Lưu, 1 học sinh lớp 6 bị chết đuối do nước cuốn trôi; Tại trường mầm non thị trấn, tiểu học thị trấn, trụ sở Phòng GD&ĐT, nước sông dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do cơn bão số 4 gây ra cho ngành giáo dục Kỳ Sơn hơn 3.5 tỷ đồng.

Bàn ghế ngổn ngang mà thầy trò và các lực lượng chức năng vớt vát lại khi lũ cuốn qua.

“Hiện, Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn chỉ đạo Hiệu trưởng các trường bị thiệt hại tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra. Ngày tựu trường sắp tới, việc cơ sở vật chất, đồ dùng học sinh bị cuốn trôi và hư hỏng khiến cho ngành giáo dục huyện khó khăn”, ông Nguyễn Hồng Hoa cho biết thêm.

Phòng làm việc của giáo viên sau lũ. Lực lượng chức năng, công an, dân quân đến hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả. Ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Công tác khắc phục hậu quả đang diễn ra khẩn trương. Trường THCS DTNT Bồng Khê còn bị ngập lũ.

Tại huyện Con Cuông, Bí thư huyện ủy Nguyễn Đình Hùng cho biết: “Hiện tại trên địa bàn huyện Con Cuông nước đã rút dần, cuộc sống nhân dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn và từng bước được khắc phục. Năm học mới đang đến gần nhưng Trường THCS Dân tộc nội trú Bồng Khê vẫn chìm trong biển lũ, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân bàn ghế của 300 học sinh và 36 thầy, cô giáo bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng được. Huyện đang huy động các lực lượng, công an, bộ đội, giáo viên, phụ huynh đến các trường để khắc phục hậu quả nhưng ở trường THCS DTNT Bồng Khê thì nước còn ngập sâu ”.

Cảnh Huệ