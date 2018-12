Sinh viên Duy Tân giành giải Nhì Loa Thành 2018

Loa Thành là giải thưởng do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo, và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức nhằm chọn ra những Đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường thuộc khối ngành Kiến trúc và Xây dựng. Năm nay có 154 đồ án tốt nghiệp trong khối ngành Kiến trúc, Xây dựng trên cả nước tham gia dự thi. Loa Thành được xem là giải thưởng được mong chờ và danh giá nhất năm đối với sinh viên trong khối ngành Kiến trúc và Xây dựng ở Việt Nam.

Sinh viên Hồ Phụng Hoàn bảo vệ đồ án tốt nghiệp với đề tài “Cầu Sông Hiếu”

Năm nay có 72 giải thưởng chính thức gồm: 3 giải Nhất, 13 giải Nhì, 21 giải Ba và 35 giải Hội Đồng được trao cho các đồ án chất lượng nhất. Lễ vinh danh sinh viên đoạt giải Loa Thành 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 23/12/2018 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

TS. Nguyễn Thế Dương - Trưởng Khoa Xây dựng ĐH Duy Tân, người có nhiều năm liền tham gia hướng dẫn sinh viên choGiải thưởng Loa Thành và cũng là người đã trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án đoạt giải năm nay chia sẻ: “Giải thưởng Loa Thành trao cho sinh viên Duy Tân năm nay và cả những năm trước đó đã cho thấy chất lượng đào tạo khối ngành Kiến trúc và Xây dựng của ĐH Duy Tân so với các cơ sở khác ở miền Trung.Nỗ lực của thầy trò Duy Tân đã có những kết quả đáng trân trọng. Đồ án Loa Thành đòi hỏi ở sinh viên nhiều kiến thức, kỹ năng do đó bản thân mỗi sinh viên khi muốn có một đồ án tốt để dự thi đều phải nỗ lực gấp nhiều lần so với các bạn cùng học. Đồ án không chỉ thể hiện năng lực về chuyên môn, kỹ thuật mà còn thể hiện sự sáng tạo nhạy bén trong thiết kế, sự kiên trì, nhẫn nại trong học tập, sự tìm tòi, học hỏi từ các tài liệu nước ngoài. Trong suốt 22 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Xây Dựng luôn đặt mục tiêu đào tạo ra các kỹ sư có khả năng hành nghề ngay sau khi ra trường mà không phải huấn luyện lại cùng năng lực sáng tạo, làm việc độc lập, và làm việc nhóm. Bởi thế, ngay từ thời điểm còn ngồi trên ghế giảng đường, theo mô hình đào tạo CDIO, các em luôn được khuyến khích sáng tạo, trình bày và hoàn thiện đồ án như những đồ án, dự án thực tế”.

Đồ án “Cầu Sông Hiếu” giành giải Nhì Loa Thành 2018 của sinh viên Hồ Phụng Hoàn, ĐH Duy Tân Giải Nhì của ĐH Duy Tân thuộc về sinh viên Hồ Phụng Hoàn - Khoa Xây dựng với đề tài “Cầu Sông Hiếu”. Hồ Phụng Hoàn đã thiết kế một cầu Dây văng để vượt một dòng sông lớn với số trụ ít nhất. Trong đồ án này, Phụng Hoàn đã thiết kế công trình có nhiều tính nghệ thuật trong khi đảm bảo khả thi về kỹ thuật, thực hiện được nhiều tính toán, thiết kế khó. Một trong những điểm đặc biệt của đồ án là sinh viên đã tiếp cận sử dụng một số công cụ và công đoạn của quy trình thiết kế BIM (Building Information Modeling - tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình). Hiện tại, Khoa Xây dựng ĐH Duy Tân đã đưa một số phần mềm như MiDas Civil, Pilling, spColumn,... theo quy trình BIM vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo. Phần mềm được sử dụng trong đồ án không chỉ hỗ trợ thiết kế mô hình đảm bảo tính chuẩn xác mà còn giúp đồ án được trình bày một cách khoa học, dễ hiểu cho tất cả các đối tượng xem thiết kế đồ án. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thời gian gần đây đã rất khuyến khích sinh viên học hỏi thêm về các phần mềm này và sẵn sàng tuyển dụng khi sinh viên có thể sử dụng thuần thục các phần mềm thực hiện theo BIM. Hồ Phụng Hoàn chia sẻ:“Em đã thực sự tâm huyết khi thực hiện đề tài này. Việc xây dựng Cầu Sông Hiếu sẽ góp phần hoàn thiện và phát triển các tuyến giao thông trong mạng lưới giao thông của thành phố Đông Hà (Quảng Trị) giúp tạo điều kiện phát triển du lịch, phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống người dân. Cầu Sông Hiếu được xây dựng sẽ giúp giảm bớt lưu lượng qua Quốc lộ 1, đi qua thành phố nhằm giảm tắc nghẽn giao thông và cũng là biểu tượng đẹp của thành phố Đông Hà. Theo em, xây dựng Cầu qua Sông Hiếu là dự án thực sự cần thiết, cần được đầu tư thực hiện trong thời gian tới do đó em đã thiết kế công trình này. Nhận được giải Nhì Loa Thành 2018, em rất vui và xin gửi lời cám ơn các thầy cô hướng dẫn trong Khoa Xây dựng ĐH Duy Tân và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 - là nơi em thực tập, đã giúp em có cơ hội để tiếp cận công việc như một kỹ sư, trực tiếp lên ý tưởng và hoàn thiện đề tài Cầu Sông Hiếu”. Hai đồ án gồm “Bảo tàng Mộc Kim Bồng” của sinh viên Lê Đức Hoàn và đề tài “Da Nang International Airport Building” của sinh viên Nguyễn Văn Chung và Tô Văn Khải của ĐH Duy Tân cũng đã giành giải Hội đồng, được Hội đồng Loa Thành 2018 đánh giá cao khi sử dụng nhiều phần mềm phối hợp để thiết kế và giúp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng một cách nhanh nhất cũng như có nhiều sáng tạo và mới lạ. Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo Kiến trúc và Xây dựng của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Xây dựng và Khoa Kiến trúc

P.V