Sinh viên Duy Tân xếp thứ Nhất trên bảng xếp hạng CTF Time

CTF Time là website số 1 thế giới trong lĩnh vực An toàn Thông tin với uy tín về việc thẩm định và xếp hạng các cuộc thi và các đội tham gia thi An ninh Mạng (https://ctftime.org/). CTFTime bao quát các cuộc thi lớn về An ninh Mạng toàn cầu như: Hackover 2015, Defcamp 2015, CSAW Qualification Round 2015, PoliCTF 2015, ASIS CTF Quals 2015, White Hat Contest,… từ đó đưa ra bảng xếp hạng cho các đội An ninh Mạng toàn cầu.

Là một trong những đội tuyển tham gia đều đặn vào các giải đấu An toàn Thông tin trên khắp thế giới, đội tuyển ISITDTU của Đại học Duy Tân đã để lại ấn tượng cho bạn bè quốc tế và những người đam mê lĩnh vực An ninh Mạng khi có những bước tiến vượ tbậc. Sau nhiều năm như vậy, đội tuyển An toàn Thông tin của Đại học Duy Tân nay đã có đủ năng lực để tổ chức một cuộc thi về An ninh Mạng có quy mô quốc tế với sự đồng ý của CTF Time. Cuộc thi ISITDTU CTF 2018 Quals do Đại học Duy Tân tổ chức diễn ra ngày 28/7/2018, đã thu hút gần 400 đội trên toàn thế giới tham gia. Những phản hồi tích cực từ phía người dự thi và khả năng đảm bảo được sự ổn định của hệ thống trong suốt 18 tiếng diễn ra cuộc thi đã giúp nâng thêm uy tín của Đại học Duy Tân với CTF Time.

Đội tuyển ISITDTU xếp vị trí thứ Nhất trên bảng xếp hạng CTF Time Tại Việt Nam, ISITDTU luôn là một trong những đội tuyển mạnh thuộc top đầu tại các cuộc thi về An ninh Mạng. Tại đấu trường quốc tế, đội tuyển ISITDTU của Đại học Duy Tân cũng đã gặt hái được nhiều thành tích đáng biểu dương như: · Đứng thứ Nhất trong các đội Quốc tế tại Cuộc thi Volga CTF tại Nga; · Xếp thứ 4 trong số các trường đại học tại cuộc thi An toàn thông tin Quốc tế - SCRT Information Security 2016 tại Geneva, Thụy Sĩ; · Đoạt giải Ba tại cuộc thi White Hat Contest 11; · Đứng thứ 6 tại Cuộc thi An ninh mạng quốc tế White Hat Grand Prix 2016, ... Võ Thừa Phúc Nguyên, một trong những thành viên chủ chốt của đội tuyển ISITDTU, chia sẻ: “Từ đầu năm tới nay, chúng em đã tham gia rất nhiều các giải đấu quốc tế cả online và offline. Đặc biệt, cuối tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên được CTF Time cho phép tổ chức một giải đấu có quy mô quốc tế, chúng em đã làm rất tốt. Kết quả đạt được sau mỗi giải đấu không chỉ là thành tích trên bảng xếp hạng mà còn là những kinh nghiệm về xử lý tình huống trong đảm bảo an ninh mạng rất cần thiết cho công việc sau này của mỗi sinh viên theo học Công nghệ Thông tin”.

Tâm Thông