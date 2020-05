Sinh viên trường nào đi học lại vào ngày 4/5?

Quảng cáo

Trong thông báo mới nhất, trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: Trong giai đoạn mới chủ động phòng, chống dịch COVID-19, sinh viên toàn trường sẽ đi học trở lại vào ngày 04/5.



Để đảm bảo các hoạt động trong trường được triển khai hiệu quả, an toàn, Ban Giám hiệu trường ĐH Bách khoa Hà Nội đề nghị tất cả cán bộ, viên chức và người học thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế, của nhà trường.



Cụ thể trước khi đến trường, cán bộ, viên chức và người học thực hiện tự kiểm tra thân nhiệt, tự xác định các dấu hiệu nhiễm bệnh (ho, sốt, khó thở), các dấu hiệu dịch tễ khác.

"Nếu có dấu hiệu dịch tễ thì ở nhà, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất, báo đường dây nóng của Trường: 02422153104 hoặc 02438692400 và Lãnh đạo đơn vị cấp 2; Khuyến khích cán bộ, viên chức, người học cài đặt ứng dụng “Bluezone” của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông để lưu lại nhật ký tiếp xúc, nhận thông tin cảnh báo khi có ca nhiễm mới được phát hiện", thông báo của ĐH Bách khoa Hà Nội nêu.



Trong quá trình học tập tại trường, ĐH Bách khoa Hà Nội yêu cầu cán bộ, viên chức và người học thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, bổ sung dung dịch diệt khuẩn cá nhân; hạn chế tiếp xúc cá nhân, tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn (ít nhất 1.5m) khi tiếp xúc; thực hiện ghi nhật ký tiếp xúc trong 14 ngày gần nhất; khi phát hiện có người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, cần đưa đến ngay địa điểm gần nhất để đo thân nhiệt: Phòng khám đa khoa Bách khoa, ký túc xá, khu giảng đường, thư viện Tạ Quang Bưu.



Ngoài ra, nhà trường còn có các biện pháp bổ sung như với sinh viên như ngồi đúng vị trí theo sơ đồ cố định trong lớp; Chỉ sử dụng dịch vụ ăn, uống tại nơi được phép; không tụ tập ăn uống đông người.



Ngày 4/5 cũng là ngày sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân trở lại trường. Do tình hình dịch vẫn còn những diễn biến khó lường, nhà trường đã triển khai chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho các em như: lắp đặt camera kiểm soát thân nhiệt hiện đại (cổng Trần Đại Nghĩa và cổng Phố Vọng); khử khuẩn, diệt trùng trong toàn bộ khuôn viên trường; lắp đặt nước rửa tay khô…



Tuy nhiên, để đảm bảo hơn nữa vấn đề an toàn, nhà trường yêu cầu sinh viên tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi tới lớp học như: Thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng cách; Đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập, làm việc tại trường và nơi công cộng; Thực hiện đo thân nhiệt khi vào trường; Hạn chế tiếp xúc cá nhân, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn với người khác (ít nhất 1m-1.5m); Đảm bảo ăn uống và tập thể thao để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng;



Trường ĐH Kiến trúc thông báo bắt đầu từ ngày 4/5, sinh viên học tập trung tại trường. Tương tự, ĐH Thái Nguyên cho biết sẽ dạy học tập trung trở lại đối với tất cả các hệ và loại hình đào tạo từ ngày 4/5.



Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng) cũng đã thông báo cho sinh viên, học viên toàn trường học tập trung từ ngày 4/5. Lịch học của học kỳ 2 năm học này kéo dài thêm 2 tuần, dự kiến kết thúc ngày 12/7.



Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cũng vừa thông báo đến sinh viên kế hoạch trở lại học tập. Tại hai cơ sở của trường là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, sinh viên, học viên sẽ quay lại học tập trung từ ngày 4/5. Còn tại cơ sở chính ở Hà Nội, sinh viên, học viên sẽ bắt đầu học từ ngày 5/5.



