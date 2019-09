Sôi nổi “Ngày hội Sinh viên Sáng tạo và Khởi nghiệp IUH lần 3 – F.I.S 2019”

Quảng cáo

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh sức sáng tạo của sinh viên trong các lĩnh vực cũng như để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong trường. Trải qua hai lần tổ chức, F.I.S đã lan tỏa rộng rãi trong sinh viên trong và ngoài trường, tăng trưởng về quy mô tổ chức cũng như chiều sâu về chuyên môn. Với nhiều khu vực hoạt động khác nhau kéo dài từ 07h đến 16h30 chiều, ngày hội là sân chơi lý thú, cũng như mở ra cơ hội để sinh viên trường tiếp cận sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ.

Theo anh Lê Bá Long – PCT Hội sinh viên, Trưởng BTC Ngày hội, điểm nhấn của F.I.S 2019 chính là khu vực triển lãm với sự tham gia của nhiều Start – up đã thành công ngoài thị trường. Tiêu biểu phải kể đến những cái tên như Elsa khi gọi vốn thành công 7 triệu USD từ Mỹ, hay Meete - Ứng dụng đạt giải Nhất cuộc thi Start up Wheel 2018, hay các các tên Start Up mới nổi nhưng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng hiện nay là Edubox, Lalas, Atomic, Okxe, Testuru… Điều này cho thấy sức lan tỏa và sự công nhận của xã hội đối với ngày hội sinh viên sáng tạo – khởi nghiệp tại trường.

“Năm nay, Ban tổ chức đã giới hạn lại số gian triển lãm của khu vực Sáng tạo, tuy nhiên không phải vì thế mà khu vực này mất đi chất riêng của mình, khi trình diễn cho người xem các sản phẩm sáng tạo mới nhất do chính sinh viên trường thực hiện như Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong lớp học thông minh, AI trong Giao thông thông minh, Face ID… Đây hứa hẹn sẽ là khu vực có tương tác cao bởi số lượng lớn sinh viên đang theo học khối ngành kỹ thuật tại trường”, anh Long chia sẻ.

Cũng theo anh Long, để thúc đẩy tính sáng tạo trong sinh viên, các khu vực trò chơi sáng tạo, khu vực làm đồ chơi từ đồ tài chế, sản phẩm handmade cũng được tổ chức. Tất cả các sản phẩm do sinh viên tạo ra ở khu vực này sẽ được bán đấu giá quyên góp tiền tổ chức chương trình Trung thu cho em cũng như làm quà tặng cho các em thiếu nhi tại ngày hội.

Talkshow với nhiều CEO nổi tiếng gần gữi chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên

Đặc biệt, năm nay tại khu vực Talkshow, Ban tổ chức đã nhận được lời đồng ý tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như ông Ông Kim Wooseok Giám đốc điều hành Công ty TNHH Okxe Việt, ông Đoàn Khánh Huy – Giám đốc Công ty Cổ phần TesturuÔng Nguyễn Cảnh Dương- Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ ELON và Ông Nguyễn Hà Minh Thông – Giám đốc Công ty Cổ phần Social Revolution. Với chủ đề “Từ ý tưởng khởi nghiệp đến ý tưởng kinh doanh”; khu vực talkshow sẽ xoay quanh việc phát triển ý tưởng khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp để quảng bá và gọi vốn như thế nào, đồng thời cũng vén bức màn những khó khăn mà các start – up phải đối mặt đằng sau ánh hào quang sân khấu. Talkshow sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức và củng cố thêm các ý tưởng của mình để biến ý tưởng thành các dự án khởi nghiệp thực sự hiệu quả.

Với việc được VinTech City đồng hành và bảo trợ, F.I.S 2019 đã thực sự có những bước chuyển mình rõ rệt, bằng chứng là sự quan tâm của các doanh nghiệp, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cũng như cơ quan thông tấn báo chí. Với quy mô lên tới 4000 lượt sinh viên tham dự, F.I.S 2019 thực sự là một ngày hội không chỉ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà còn là một hoạt động mở màn cho năm học mới hết sức ý nghĩa.

Nguyễn Dũng