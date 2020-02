Sunshine Maple Bear dạy trực tuyến cho học sinh tại nhà giữa dịch Covid - 19

Con nghỉ học kéo dài vì đại dịch, cha mẹ phấp phỏng lo âu

Trước những diễn biến phức tạp của dịch do virus Covid - 19 mới, nhiều tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để thực hiện khử khuẩn phòng chống dịch. Khi quyết định chính thức được ban hành, cuộc sống của nhiều gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ. Hầu hết phụ huynh đồng tình với chỉ đạo này vì đây là biện pháp để bảo vệ trẻ trước đại dịch lan tràn. Tuy nhiên, vẫn có những lo lắng trong việc bố trí người trông con, cũng như trăn trở về chất lượng học tập khi trẻ được nghỉ học quá lâu.

Rõ ràng, sau kỳ nghỉ Tết cộng với 2 tuần nghỉ chống đại dịch, kiến thức cũ mai một do không được ôn tập, chương trình học mới bị gián đoạn, cộng thêm tâm lý xao nhãng, thiếu tập trung sẽ khiến trẻ gặp khó khăn để bắt kịp chương trình học khi quay trở lại trường.

Chị Mai Chi (38 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà mình có 2 con học Tiểu học và đều đang nghỉ ở nhà đợt này. Con nghỉ nhưng bố mẹ vẫn đi làm nên việc kiểm soát nền nếp, chế độ sinh hoạt rất khó khăn, đặc biệt là trong chuyện đốc thúc các con tự giác ôn tập bài vở. Chính vì vậy, vợ chồng mình rất lo lắng”.

Có thể nói, đây thực sự là những băn khoăn chung của đại đa số phụ huynh. Trước thực tế đó, nhiều gia đình cũng đã cố gắng dành thời gian giúp con ôn luyện kiến thức tại nhà. Tuy nhiên điều này cũng vấp phải nhiều khó khăn do phụ huynh không nắm được chương trình học trước đó cũng như phương pháp để học cùng con dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Học Online: Giải pháp giúp học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường học có khả năng nghỉ kéo dài, việc học trực tuyến rõ ràng là rất cần thiết nhưng muốn triển khai được thực sự đồng bộ và hiệu quả, phải là những cơ sở giáo dục đủ điều kiện cả về nhân lực lẫn nền tảng công nghệ.

Với lợi thế sẵn có từ một chủ đầu tư công nghệ, ngay sau khi có quyết định về việc cho học sinh nghỉ học của Sở giáo dục Thành Phố Hà Nội, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear đã xây dựng kế hoạch học tại nhà qua phần mềm Zoom và ứng dụng Sunshine App của Tập đoàn Sunshine giúp các em không bị gián đoạn chương trình học. Với những tương tác trực tuyến đơn giản, tiện lợi và kết nối nhanh, Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear hy vọng, phương pháp dạy học online này sẽ hữu ích cho các bạn học sinh cũng như hỗ trợ các gia đình trong việc nuôi dạy con cái.

Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear tổ chức học online trong thời gian học sinh buộc phải nghỉ học phòng chống dịch bệnh Corona

Chia sẻ về phương pháp dạy học online này, đại diện Sunshine Maple Bear cho biết: “Nghỉ học kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hướng tới tiến độ, chương trình học. Học sinh cũng mải vui chơi ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bởi vậy, để thích ứng trước tình hình này, Ban giám hiệu nhà trường đã ngay lập tức yêu cầu giáo viên có kế hoạch soạn đề cương, hỗ trợ từ xa cho học sinh ôn qua mạng để tránh xao nhãng kiến thức”.

Sunshine Maple Bear tổ chức học online nhằm ứng phó với tình hình nghỉ học do dịch bệnh.

Cụ thể, đối với học sinh tiểu học, thông qua phần mềm Zoom và hệ thống học tập điện tử của School Online, giáo viên sẽ xây dựng nội dung học tập theo đúng lộ trình học tập của các con theo mỗi lớp đang giảng dạy. Đồng thời, nhà trường sẽ áp dụng phương pháp dạy và học trực tuyến cho các con trong thời gian nghỉ.

Ngoài việc ôn tập kiến thức thông qua các hình thức phiếu giao việc, phiếu bài tập, các bài giảng online kèm hướng dẫn tự học cho phụ huynh, nhà trường cũng sẽ hướng dẫn các con thực hiện các dự án tại nhà. Các dự án mà giáo viên lựa chọn cho học sinh đều rất thân thiện, mang tính cập nhật và gần gũi với học sinh như: Trồng giá đỗ bằng chai nhựa, Em tìm hiểu về Corona, My handmade book, My favorite book, My poster...

Đối với cha mẹ học sinh, các thầy cô chủ nhiệm cũng sẽ lập nhóm để phụ huynh có thể tương tác trực tiếp với giáo viên, theo dõi lộ trình học, đánh giá bài làm của con tại nhà cùng các thầy cô. Phụ huynh sẽ chụp ảnh phiếu bài tập, quay video con đọc bài và đăng tải lên nhóm lớp trên ứng dụng. Sau đó, giáo viên sẽ chấm, chữa bài, phản hồi về kết quả, đồng thời giải đáp thắc mắc, bổ trợ kiến thức cho học sinh.

Ngoài ra, nhằm hướng tới mục tiêu giảng dạy trực tuyến đa nền tảng, ứng dụng Sunshine App sẽ được đưa vào để hỗ trợ việc học tập online cho học sinh. Giáo viên cũng sẽ ghi hình phần nội dung bài giảng thông qua video và tải lên kho dữ liệu trên Sunshine App để giúp các con có thêm một kênh thông tin khi tìm hiểu nội dung bài giảng.

Được biết, Sunshine App là một bước đột phá về công nghệ của chủ đầu tư Sunshine Group. “Một ứng dụng thay cho mọi ứng dụng” này được đánh giá là sợi dây kết nối giữa Sunshine Group với cư dân, khách hàng. Thông qua việc liên tục cập nhật tin tức hay những thông tin mới nhất về dự án cũng như các dịch vụ mà Sunshine Group cung cấp, Sunshine App giúp nâng cao hoá đời sống cư dân chuẩn smart living thời đại 4.0. Tính năng trường học (Sunshine School) là một trong những tính năng nổi bật trên Sunshine App với đầy đủ thông tin về cơ sở học, chương trình học cũng như tư vấn chi tiết cho các bậc phụ huynh về lộ trình giáo dục phù hợp cho con em mình, đặc biệt là các ứng dụng chat trực tuyến, theo dõi đón trả học sinh, camera học đường… sẽ giúp phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi cho con theo học tại Sunshine Maple Bear.