Tấm gương hiếu học của ba anh em mồ côi

Lần trao học bổng Đọt chuối non lần thứ 13 sắp tới vào ngày 30/12/2019, Hội đồng Quản trị học bổng đã quyết định trao cho em Triệu Bảo Thiên một trong 4 suất học bổng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận em là tấm gương sáng về hiếu học, hiếu thảo. Càng đặc biệt, vì suất học bổng này gửi về từ Nhật Bản, do anh Nguyễn Dũng Hiếu, người đã được nhận suất học bổng Đọt chuối non đặc biệt đầu tiên từ năm 2012, gửi về để ủng hộ chương trình.