Tâm sự thú vị của chàng lính nghĩa vụ thành thủ khoa Đại học Đà Nẵng

Quảng cáo

Trong lễ vinh danh thủ khoa năm học 2019-2020 do Đại học Đà Nẵng tổ chức tối 16/9, Trần Trương Minh Chánh (21 tuổi, trú quận Hải Châu) đạt điểm số cao nhất: Tiếng Anh 9,6; Toán 9,2, Lý 8,75. Em còn được cộng 2 điểm chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.



"Em đạt kết quả này là nhờ môi trường kỷ luật và sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em trong đơn vị. Đồng đội cùng phòng luôn hỗ trợ hết mình để em có thời gian học bài", Chánh nói.

Dáng người gầy cùng nước da cháy nắng, Chánh kể từng thất bại trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Năm đó, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Cảnh sát nhân dân; nguyện vọng 2 vào ngành Công nghệ thông tin (Đại học Bách khoa Đà Nẵng) nhưng đều thiếu điểm.



Với 23,5 điểm, Chánh có thể vào học nhiều trường khác, nhưng cuối cùng đi lính nghĩa vụ công an vì "mỗi người đều có con đường riêng nhưng phải có trách nhiệm với Tổ quốc", và muốn "con người mình trưởng thành hơn".



Sau vài tháng huấn luyện, Chánh về làm việc tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an thành phố Đà Nẵng, đóng tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, sát bên trại giam. Hành trang ngoài vài bộ áo quần, Chánh mang theo nhiều sách ôn luyện đại học.



Công việc rất bận, em tranh thủ giờ nghỉ giữa ca và thức đêm ôn lại kiến thức, làm các bài tập khó. Đơn vị chưa có phòng học riêng, chàng trai tự học trên giường ngủ hay ở hội trường. Em cũng được tạo điều kiện lên mạng in tài liệu mang về. Hai năm liên tiếp ôn luyện, em quyết định thi lại đại học.

Theo VnExpress