Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường

TPO - Hôm nay 10/5, các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội đã tổ chức vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào ngày mai 11/5. Trường mầm non giao, nhận trẻ ở cổng trường để chuẩn bị cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại Hà Nội quay lại trường, cuối tuần này các nhà trường đã tổng vệ sinh, tập dượt các phương án đón trẻ.