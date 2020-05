Thầy cô tranh thủ nghỉ lễ dọn vệ sinh, may khẩu trang tặng học sinh

Quảng cáo

Ngay khi có quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5, ban giám hiệu trường Mẫu giáo Hoa Huệ (huyện Krông Năng) huy động giáo viên tổng dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế; phun dung dịch khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường lớp. Nhà trường cũng trang bị máy đo thân nhiệt, lắp bồn rửa tay, tập huấn cho đội ngũ giáo viên các biện pháp phòng dịch, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Khẩu trang được đóng gói sẵn, dành tặng học sinh quay lại trường

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoa, hiệu trưởng trường cho biết, trong suốt thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, nhà trường vẫn cắt cử người thường xuyên quét dọn trường lớp. Nay có lịch chính thức đi học lại, nhà trường tổng vệ sinh lần nữa, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh đưa con đi học đầy đủ.

Tương tự, trường THCS Trần Phú (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) có 23 lớp với 974 học sinh cũng chuẩn bị tốt công tác vệ sinh, trang bị máy đo thân nhiệt. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường chia nhỏ lớp học (1 lớp thành 2 lớp), thực hiện đúng quy định giãn cách phòng chống dịch bệnh, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Cô giáo tự may khẩu trang tặng học sinh



Tại trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), các thầy cô giáo tranh thủ ngày nghỉ lễ may hàng nghìn khẩu trang tặng học sinh, cán bộ giáo viên trong trường. Cô Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch công đoàn trường cho hay, toàn trường có 714 học sinh, 51 cán bộ giáo viên. Khi biết thông tin đi học sinh đi học trở lại, nhà trường quyết định may khẩu cho học sinh đeo trong suốt thời gian học tập theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thầy cô tranh thủ ngày nghỉ lễ may khẩu trang cho học sinh

Từ ngày 28/4 đến nay, các thầy cô trong trường đã may 1.200 chiếc khẩu trang, tặng cho cán bộ giáo viên 5 chiếc/người, mỗi học sinh 1 chiếc, em nào thuộc diện hộ nghèo tặng thêm 2-3 chiếc. “Chúng tôi dùng kinh phí của công đoàn, tiền chung góp của các thầy cô giáo để mua vải may. Mỗi người một việc, ai không biết may thì phụ xếp khẩu trang. Chúng tôi tranh thủ cả ngày nghỉ lễ, làm cả ngày lẫn đêm cho kịp tặng các em vào ngày đi học trở lại đầu tiên”, cô Duyên thông tin thêm.

Các trường tiếp tục chia nhỏ lớp học phòng chống dịch COVID-19

Trước đó, sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn cho học sinh các khối 9, khối THPT và giáo dục thường xuyên (cấp THPT) trên địa bàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 27/4; học sinh mầm non, tiểu học, học sinh khối lớp 6,7,8 THCS (giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên); học sinh, học viên các cơ sở giáo dục khác đi học trở lại từ ngày 4/5.

Huỳnh Thủy