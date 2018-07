Thấy gì qua 41 thí sinh bị giảm điểm?

Hiện nay, Công an Sơn La chưa xác minh được có tất cả bao nhiêu bài thi trắc nghiệm bị can thiệp điểm. Tuy nhiên, thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ÐH sẽ kết thúc vào ngày 28/7. Các chuyên gia cho rằng như thế thí sinh vẫn chưa yên tâm để xét tuyển, bởi những thí sinh bị can thiệp điểm thi vẫn đang chiếm chỗ của những thí sinh khác và khi có kết quả thực sẽ gây xáo trộn tuyển sinh.