Thí sinh 10 năm cõng bạn được Đại học Y dược Thái Bình miễn học phí

Ngô Minh Hiếu được dư luận biết đến thời gian qua khi em là người cõng bạn 10 năm đến trường là Nguyễn Tất Minh (đều ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).



Nguyễn Tất Minh bị tật nguyền từ nhỏ (đôi chân và cánh tay phải cứ co quắp và càng lớn lại càng teo) nhưng rất ham học, Ngô Minh Hiếu vì thương cảm hoàn cảnh của bạn đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm học, không quản ngại nắng mưa.



Cả hai em đều đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa qua (trên 28 điểm/3 môn).



Tuy nhiên, sau đợt xét tuyển đại học, Ngô Minh Hiếu đã trượt nguyện vọng 1 vào ngành y khoa Trường đại học Y Hà Nội do thiếu 0,25 điểm, trong khi Nguyễn Tất Minh đạt được nguyện vọng đỗ vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.



Từ chuyện của Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh nhiều ý kiến cho rằng nếu Trường đại học Y Hà Nội xét tuyển đặc thù với trường hợp của Hiếu, thì câu chuyện tuyển sinh năm nay sẽ có một kết thúc “có hậu”. Nhiều người còn khẳng định trong Hiếu đã có sẵn “thiên bẩm” trái tim của người làm ngành y.



Trước ý kiến này, GS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, cho hay câu chuyện của Hiếu và Minh nhà trường đã quan tâm và chủ động xem xét. Tuy nhiên, sau khi xem quy chế tuyển sinh không cho phép đặc cách trong trường hợp của Ngô Minh Hiếu. Vì vậy, nhà trường phải tuân thủ và không được phép làm trái quy chế.



“Nếu chỉ là con số, thì 0,25 điểm có vẻ rất ít nhưng trong tuyển sinh, đó là cơ hội của hàng trăm thí sinh khác. Mỗi kì tuyển sinh, luôn có nhiều trường hợp đặc biệt khác nhau. Do vậy, nếu đặc cách cho trường hợp này, sẽ không công bằng với các trường hợp khác”, GS Tạ Thành Văn nói.



Cũng theo GS Văn, sau này Ngô Minh Hiếu vẫn có cơ hội vào ĐH Y Hà Nội nếu em thi đỗ vào hệ đào tạo bác sĩ nội trú. Lúc đó, ĐH Y Hà Nội sẵn sàng đón em.



Với một người nhân hậu như Hiếu, tôi tin em sẽ trở thành bác sĩ giỏi cho dù theo học ở bất cứ ngôi trường nào. Đại học Y Thái Bình hoặc Y Hải Phòng đều là những trường có chất lượng đào tạo tốt, được xã hội, ngành y công nhận. Nếu vẫn còn nguyện vọng và thi đỗ đầu vào, em hoàn toàn có thể theo học thêm tại ĐH Y Hà Nội.



Chiều ngày 6/10, đại diện Cục Khoa học và đào tạo, Bộ Y tế, cũng đã có ý kiến chính thức về trường hợp của em Ngô Minh Hiếu. Theo vị này, với kết quả thi 28,15 điểm/3 môn, Hiếu đã đủ điểm đỗ vào trường ĐH Y dược Thái Bình. trường ĐH này sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Hiếu theo học tại trường, và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.



“Câu chuyện cảm động của đôi bạn thân 10 năm cõng bạn tới trường đã được Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh viết nên giữa đời thường, Bộ Y tế mong muốn 2 bạn sẽ tiếp tục có ý chí vươn lên trong cuộc sống và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, để mỗi ngày tiến gần đến thực hiện hóa ước mơ của mình”, đại diện Cục Khoa học và đào tạo bày tỏ.



Ngoài ra, để động viên 2 bạn, giúp 2 bạn có thêm nghị lực để có thể tiếp tục học tập tốt trên giảng đường ĐH, đại diện Cục Khoa học và Đào tạo cũng cho biết bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho em Nguyễn Tất Minh và hỗ trợ em Minh về y tế trong thời gian em học đại học tại Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

