Thí sinh cần lưu ý gì khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học?

Quảng cáo

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 653.278 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC bằng kết quả thi THPT quốc gia (chiếm trên 73% tổng số thí sinh dự thi) với hơn 2,5 triệu nguyện vọng. Trong 7 khối ngành, khối ngành Khoa học xã hội, An ninh quốc phòng có tỷ lệ chọi cao nhất 1/7,1. Khối ngành Kinh doanh, Quản lý đứng thứ hai với tỷ lệ chọi 1/6,5. Thấp nhất là khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học sự sống 1/2,4.

Khối ngành quốc phòng: Những lưu ý đặc biệt



Với khối ngành Quốc phòng, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh do Bộ GD&ĐT, báo Tuổi trẻ, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Trường ĐH Bách khoa tổ chức hôm qua (21/7), rất nhiều thí sinh quan tâm đến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng, hay giảm so với những năm trước. Không trả lời trực tiếp vào câu hỏi này, đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng Ban thư ký tuyển sinh, Bộ Quốc phòng cho biết tỷ lệ chọi ở trường Sĩ quan chính trị ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) khu vực miền Bắc là 1/5, không cao hơn năm 2018. Nhưng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ở trường này lại rất cao, tỷ lệ 1/8-9. Các trường khối binh chủng của Bộ Quốc phòng như Sỹ quan tăng thiết giáp, Sỹ quan thông tin, Sỹ quan phòng hoá, Sỹ quan đặc công... thì tỷ lệ chọi cũng không cao, dưới 1/3.

Còn thượng tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng lưu ý tới các thí sinh nữ khi đăng ký vào các trường quân đội bởi có những ngành tỷ lệ “chọi” lên tới 1/100.

Cụ thể, Học viện Khoa học quân sự có 5 ngành đào tạo với tỷ lệ nộp hồ sơ khác nhau. Trong đó, 2 ngành có tỷ lệ hồ sơ cao là Ngôn ngữ Anh và ngành Quan hệ quốc tế khoảng 1/10. Nhưng với thí sinh nữ, ngành Ngôn ngữ Anh thì tỷ lệ chọi là trên 100 hồ sơ lấy 1 thí sinh, còn ngành Quan hệ quốc tế là trên 50 hồ sơ lấy 1 thí sinh. Do đó các nữ sinh muốn vào các ngành này hết sức chú ý. Với các ngành khác tỷ lệ trung bình khoảng 3 hồ sơ lấy 1 thí sinh.

Ông Tâm thông tin thêm, với Học viện Kỹ thuật Khoa học quân sự, tỷ lệ hồ sơ với thí sinh nam chỉ khoảng 3 hồ sơ lấy 1 em nhưng với nữ là 26 hồ sơ lấy 1 thí sinh. Do đó, các thí sinh cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ để có những lựa chọn phù hợp.

Đại tá Vũ Xuân Tiến lưu ý thêm tỷ lệ chọi khối trường quân sự không tăng so với năm trước nhưng phổ điểm năm nay có thể cao hơn năm trước một chút. Một lưu ý nữa đối với khối trường này, đó là thí sinh không được chuyển nguyện vọng 1 sang trường quân đội khác. Các em chỉ được quyền đổi tổ hợp xét tuyển, tổ hợp nào điểm cao nhất thì có thể đổi tổ hợp đó, nhưng với điều kiện trường tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp; đồng thời các em có thể chuyển nguyện vọng 1 sang trường dân sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, trước ngày điều chỉnh nguyện vọng, các trường khối ngành quốc phòng đã thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện để xét tuyển vào khối trường này. Nguyên nhân là thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng không qua sơ tuyển hoặc đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển. Những trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển còn lại là do thí sinh đã qua sơ tuyển nhưng không đăng ký nguyện vọng 1 vào trường thuộc khối quốc phòng. Con số thí sinh không đạt điều kiện này lên đến hàng nghìn trường hợp. Đại tá Vũ Xuân Tiến lưu ý: Đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển nhưng không đăng ký vào nhóm trường quân sự hoặc có đăng ký nhưng không phải nguyện vọng 1 trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng tới đây, những em này cần điều chỉnh cho phù hợp, đúng yêu cầu của khối trường quân sự.

Nhóm trường nào điểm chuẩn tăng?

Ông Nguyễn Đào Tùng, Trưởng ban Đào tạo, Học viện Tài chính cho biết, qua phân tích phổ điểm năm nay có thể thấy, những trường ĐH năm 2018 lấy điểm chuẩn từ 18-23 điểm thì năm nay điểm chuẩn sẽ tăng. Vì phổ điểm năm nay tập trung nhiều ở ngưỡng điểm này. Còn theo thầy Nguyễn Tiến Long, giáo viên Vật lý một trường THPT ở Hà Nội, tổ hợp A00 có điểm trung bình: 17,7; Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất: 19,55. Như vậy, ngưỡng an toàn năm nay sẽ là 20 điểm. Những trường Top đầu dao động từ 23,5-25,5, trường Top giữa giữ ở mức: 21-24. Đối với các thí sinh dự thi ngành quân đội có thể an tâm với mức điểm 22-25 tùy từng ngành.

Điểm khối tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) có điểm trung bình là 15,57; Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất 15,56. Do điểm tiếng Anh có mức chênh rất lớn vùng miền, nên điểm tiếng Anh của các thí sinh khó có thể dựa vào điểm trung bình, mà ngưỡng an toàn rơi vào 7,5 (trung bình khu vực thành thị). Như vậy, ngưỡng an toàn cho tổ hợp xét A01 là 19 điểm. Các trường ĐH Top đầu, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 23,5- 25 điểm (Ngoại thương, NEU, ...). Các trường ĐH top giữa dao động từ 21,5-24 điểm. Cũng theo thầy Nguyễn Tiến Long, giáo viên Vật lý một trường THPT ở Hà Nội, khối quân đội giữ ổn định, khối công an điểm sàn hạ 0,5-1 điểm.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH của Bộ GD&ĐT cho hay, thí sinh cần cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng. Đối với việc thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh có thể điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh, sau đó thoát khỏi chức năng điều chỉnh và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh. Còn việc điều chỉnh bằng phiếu, nếu thí sinh muốn thay đổi ngành, trường, nguyện vọng của mình thì phải thay đổi phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Do đó, thí sinh được điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng. Ngày 8/8, sau lần lọc ảo cuối cùng của Bộ GD&ĐT, tất cả các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển lần 1 năm 2019.

Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến 17 giờ ngày 31/7 là khoảng thời gian để tất cả thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ. Trong đó, điều chỉnh trực tuyến qua cổng thông tin thí sinh sẽ kết thúc sớm hơn vào ngày 29/7.



Nghiêm Huê