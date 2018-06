Thi THPT quốc gia 2018: Đề phòng gian lận bằng công nghệ cao

Hôm qua, 20/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Hải Dương và kiểm tra trực tiếp hai điểm thi của tỉnh là trường THPT Gia Lộc và trường THPT Hoàng Văn Thụ. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương, ông Lương Văn Việt cho biết, tỉnh có hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018. Trong đó có hơn 7.700 thí sính thi chỉ để xét tốt nghiệp, hơn 600 thí sinh thi chỉ để tuyển sinh, số còn lại vừa để xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh. Theo ông Việt, phối hợp với Sở GD&ĐT Hải Dương tổ chức thi có 5 trường ĐH, CĐ, trong đó có trường ĐH Xây dựng từ Hà Nội di chuyển xuống, 4 trường ĐH, CĐ còn lại đóng tại địa phương. Sở có 34 điểm thi với 868 cán bộ coi thi đến từ các trường phổ thông của tỉnh và 868 cán bộ đến từ các trường ĐH, CĐ.

Thị sát trực tiếp tại hai điểm thi là trường THPT Gia Lộc và THPT Hoàng Văn Thụ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định cơ sở vật chất của hai điểm thi tương đối tốt. Tuy nhiên, điểm trưởng của hai điểm thi cần lưu ý đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi. Vì điểm thi có một số phòng thi sát nhà dân và sát đường đi. Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian thí sinh làm bài thi, cửa sổ phải đóng kín để tránh các thiết bị công nghệ cao (như ống nhòm từ nhà dân) có thể quan sát, chụp được đề thi, hoặc có thể tuồn bài giải vào phòng thi bằng súng cao su.

“Chúng ta mải đề phòng thiết bị công nghệ cao nhưng có khi lại sơ suất, bị gian lận bằng công nghệ thấp” - thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Chụp hình thiết bị công nghệ cao cho giám thị nhận diện

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng công an phối hợp với ngành giáo dục với mục tiêu đảm bảo an toàn cho kỳ thi nên chủ động phối hợp với các hội đồng thi từ công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh vòng ngoài trong quá trình in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, trong quá trình thi. Không những thế, lực lượng công an cũng tăng cường hướng dẫn, phân luồng giao thông trong những ngày cao điểm diễn ra kỳ thi. Đồng thời, hướng dẫn, dẫn đường, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt.

Theo ông Hiển, công an cũng phối hợp với ngành để tập huấn cho cán bộ coi thi về các thiết bị công nghệ cao có thể dùng để gian lận thi cử như tai nghe bằng hạt đỗ... Trong khi đó, công an chỉ bảo vệ vòng ngoài và việc gian lận thi cử công nghệ cao lại chủ yếu ở trong phòng thi. Do đó, ông Hiển kiến nghị, Ban chỉ đạo thi cần tăng cường tập huấn quán triệt các biện pháp nghiệp vụ chống gian lận cho các cán bộ coi thi, vì với kinh nghiệm kỳ thi vừa qua, gian lận công nghệ cao sẽ xảy ra trong đợt thi tới. Ông Hiển cũng cho hay, Hải Dương huy động hơn 700 lượt cán bộ chiến sĩ công an tham gia trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Tại buổi làm việc, tán đồng kiến nghị của Phó giám đốc công an tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng, tỉnh cần quan tâm tới việc phổ biến, quán triệt tinh thần phòng và chống gian lận công nghệ cao cho cán bộ giám thị trong tác nghiệp. Cần quan tâm tới địa điểm làm thi, lực lượng làm thi.

“Thời gian diễn ra kỳ thi là lúc tập trung cao nhất, đòi hỏi cả thể chất và tinh thần, nhưng cao hơn cả là trách nhiệm của mỗi cán bộ làm thi. Do đó, cán bộ coi thi còn phải nắm chắc quy chế, mình được làm gì, không được làm gì về kỹ năng, kỹ thuật. Còn việc gian lận thi cử, với việc quan sát của 2 giám thị trong phòng thi đã có thể phát hiện ra những bất thường” - ông Bằng nhấn mạnh. Ông Nguyễn Huy Bằng cũng khẳng định với cách ra đề như hiện nay, những tình huống lọt đề như vừa qua xảy ra tại Hà Nội không còn nghiêm trọng như trước đây thi tự luận. Vì mỗi thí sinh một đề. Tuy nhiên, không vì thế mà lơ là chủ quan. Đặc biệt là việc lọt đề lại xuất phát từ chính giám thị trông thi.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, yêu cầu Hải Dương cần chú ý tăng cường triển khai mạnh mẽ việc phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao. Thứ trưởng Độ yêu cầu trong buổi tập huấn cán bộ coi thi tới đây, các địa phương cần lưu ý các điểm thi phải phối hợp với công an chụp hình các mẫu thiết bị công nghệ cao để cán bộ coi thi nhận diện được trước khi vào phòng coi thi.

“Cán bộ coi thi nên nhắc thí sinh trước khi vào phòng thi cần loại bỏ ý tưởng gian lận. Bởi nếu có ý định gian lận, thiết bị công nghệ cao nào cũng sẽ bị phát hiện và bị xử lý nghiêm. Trước khi có trống phát đề, giám thị phải hỏi lại thí sinh một lần nữa xem còn em nào mang điện thoại, thiết bị công nghệ không được phép hay không” - thứ trưởng Độ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng yêu cầu, các điểm thi phải được trang bị một máy phô tô (được niêm phong) và một máy phát điện. “Năm nay, không có đề thi dự trữ tại mỗi phòng thi, điểm thi. Vì vậy, nếu đề thi có vấn đề gì cần phải bổ sung thì phải có máy photo tại chính điểm thi đó để không mất thời gian và tránh rủi ro. Và vì thế nên phải có máy phát điện, phòng trường hợp mất điện”- Thứ trưởng Độ yêu cầu.

Theo Cục An ninh chính trị nội bộ (A83), Bộ Công an, trong những năm gần đây, ngành công an đã phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong thi cử. Những thiết bị công nghệ có chức năng thu, phát được ngụy trang dưới dạng: Máy tính, đồng hồ, mắt kính, tai nghe, cục tẩy, bút, thắt lưng, cúc áo… Hiện, lực lượng công an đã có kế hoạch để phát hiện và đấu tranh với các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong thi cử; đồng thời cập nhập và quán triệt đến toàn thể các lực lượng tham gia bảo vệ kỳ thi về phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu gian lận khi sử dụng thiết bị công nghệ trong thi cử, đặc biệt đối với đội ngũ làm công tác giám thị.

Nghiêm Huê