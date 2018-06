Thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh được tạo điều kiện tối đa

Bố trí chỗ trọ cho thí sinh ở xa

Sáng 21/6, PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế cho biết, toàn tỉnh có 14.769 thí sinh, dự thi ở 34 điểm thi thuộc 14 huyện (thị xã, thành phố). Đến thời điểm này công tác chuẩn bị gần như hoàn tất đảm bảo yếu tố nghiêm túc, đúng quy định. Lực lượng an ninh cũng đã lên phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức thi ở tất cả các khâu, đặc biệt là đề thi, bài thi, từ in sao đến vận chuyển, bảo vệ …

Ông Tuế cho biết, Quảng Ninh khẳng định, Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã xây dựng phương án chi tiết nhằm hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi. Cụ thể, Sở Giao thông vận tải bố trí tăng cường phương tiện, tăng chuyến, tăng ca phục vụ cho thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đoàn Thanh niên tỉnh bố trí lực lượng xe ôm hoạt động tại các địa phương thuộc vùng khó khăn để đưa đón hàng ngày cho thí sinh có nhu cầu tại những nơi mà hệ thống giao thông chưa đáp ứng được.

Đối với thí sinh ở xa sẽ bố trí chỗ trọ cho các em. Cụ thể UBND tỉnh đã giao cho Sở Công thương tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ ưu tiên phục vụ tốt nhất khi học sinh và người nhà có nhu cầu, các cơ sở giáo dục có ký túc xá tạo điều kiện cho học sinh nghỉ trọ trong những ngày thi, các địa phương vận động các hộ gia đình bố trí chỗ nghỉ cho người nhà và thí sinh. Có thể nói, Kỳ thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Siết chặt việc coi thi

PGS.TS Mai Văn Trinh lưu ý, Sở GD&ĐT, các hội đồng thi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh, bằng mọi giá không để bất kỳ thí sinh nào không đến được điểm thi. Đặc biệt, cần bảo mật tuyệt đối đề thi, bài thi. Đồng thời bảo đảm an toàn cho các cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó có đội ngũ giám thị. Chuẩn bị chu đáo nơi ăn, chốn ở cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng về làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi.

Nhấn mạnh công tác coi thi có vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định đến chất lượng của kỳ thi, ông Mai Văn Trinh lưu ý: Phòng thi phải được sắp xếp theo hàng ngang (4 bàn/hàng). Nếu các phòng thi có lắp đặt camera, internet thì phải vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị này. Phòng thi gần nhà dân phải đóng tất cả các cửa sổ gần phía khu dân cư. Đảm bảo phòng thi ổn định, trật tự, nghiêm túc từ đầu giờ đến khi kết thúc giờ làm bài. Cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi.

Lưu ý thí sinh trước giờ G

Theo quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh sẽ bị kỷ luật khiển trách nếu phạm lỗi được nhắc nhở lần thứ nhất. Thí sinh tiếp tục mắc các lỗi như trao đổi bài, nhìn bài thí sinh khác, trao đổi giấy nháp... sẽ bị lập biên bản. Áp dụng hình thức đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi như: đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi, mang đề ra ngoài phòng thi, nhận bài thi từ ngoài vào…

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, trước kỳ thi thí sinh cần nắm thật rõ quy chế. Đặc biệt lưu ý những vật dụng không được mang vào phòng thi. “Những năm trước có trường hợp thí sinh quên nên đã mang điện thoại vào phòng thi. Suốt cả buổi thi không sao nhưng chỉ còn một vài phút bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, thế là đã vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản rất đáng tiếc”, ông Bằng nói.

Cũng theo ông Bằng, thị trường hiện có nhiều thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận thi cử nhưng với cách bố trí giám thị, thanh tra “dàn trận” như hiện nay, mọi người làm tròn vai, đúng vị trí sẽ không khó để phát hiện. Khi phát hiện, Hội đồng thi sẽ phải lập tức mời lực lượng an ninh đến làm việc.

Cô Đặng Hà Thanh, giáo viên dạy Ngữ văn THPT ở Hà Nội chia sẻ, đến thời điểm này, thí sinh nên nghỉ ngơi, tránh căng thẳng về mặt tâm lý. Điều quan trọng nhất là tinh thần thoải mái, bình tĩnh, chuẩn bị đầy đủ thẻ dự thi, chứng minh nhân dân, 2 đến 3 bút mực cùng màu, thước kẻ, máy tính loại tốt, đồng hồ đeo tay… vào sẵn một túi riêng để tránh việc bỏ quên từng thứ nhỏ nhưng rất quan trọng trong kỳ thi.

Cô Thanh lưu ý thí sinh cần làm bài cẩn trọng, sạch sẽ, không làm nhàu nát giấy thi, giấy nháp. Đặc biệt, năm nay có quy định quản lý chặt phiếu trả lời trắc nghiệm, mỗi thí sinh chỉ được phát 1 phiếu. Do đó, thí sinh nên giữ gìn phiếu thi cẩn thận, trường hợp chẳng may bị rách, nhàu nát nên báo cáo giám thị để được lập biên bản đổi phiếu sớm, dành thời gian làm bài thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có 925.792 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 872.326 thí sinh lớp 12 và 53.784 thí sinh tự do. Tổng số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp là 879.705 thí sinh, tổng số thí sinh tham gia xét tuyển ĐH, CĐ là 688.466 em (chiếm 74,3%). Cả nước có gần 40.000 phòng thi. Mỗi phòng thi có 2 giám thị trong đó 1 của trường ĐH, CĐ và 1 của trường THPT. Mỗi điểm thi cắm chốt 2 cán bộ thanh tra độc lập của sở và bộ giáo dục có quyền thanh tra từ chủ tịch hội đồng thi đến giám sát, giám thị, thí sinh…

Nguyễn Hà