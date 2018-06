Thi THPT quốc gia: Bình yên bên ngoài, áp lực bên trong

Thi cử nhẹ nhàng

Khác với cảnh người dân từ các tỉnh đổ về các điểm thi Hà Nội chờ đợi đông đúc trước các điểm thi, năm nay là một khung cảnh vắng lặng, yên ả đến lạ thường. 7 giờ sáng, trước cổng điểm thi THPT Hoài Đức A (Hà Nội) lực lượng tình nguyện viên, an ninh cũng chẳng có việc để làm. Cổng trường không một bóng phụ huynh. Sân trường vắng lặng. 6 thí sinh đã được gọi tên yên vị trong phòng thi chờ đến giờ phát đề.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, huyện Thanh Oai trưởng điểm thi ở đây cho biết, điểm thi có 696 thí sinh nhưng chỉ có 6 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp KHTN. Giữ đúng nguyên tắc tổ chức, điểm thi có gần 30 cán bộ, giám thị, nhân viên, lực lượng an ninh, trật tự viên…phục vụ. “Trước giờ thi, trưởng điểm thi còn xuống tận phòng động viên tinh thần thí sinh. Ai nấy đều có tinh thần vui vẻ, thoải mái”, ông Hùng nói.

Tại các hội đồng thi trên cả nước, trong ngày thi thứ 2 buổi sáng có nhiều điểm thi “trắng” thí sinh. Cụ thể, tại Nghệ An, có 60 điểm thi thì có tới 21 điểm cổng kín, then cài. Tại Hà Nội, có 31.894 thí sinh thi tổ hợp KHTN trên tổng số gần 80.000 thí sinh đăng ký dự thi. Vì vậy, có tới 44 /123 điểm thi tại Hà Nội cũng “trắng” thí sinh. Nhiều điểm có rất ít thí sinh dự thi. Trong số đó, có 3 thí sinh bị xử lý kỷ luật vì vi phạm quy chế thi. Tại Thanh Hóa, ông Hoàng Văn Thi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, thí sinh dự thi tổ hợp KHTN chiếm 99,53% số thí sinh đăng ký dự thi. Vì vậy, các điểm thi diễn ra bình thường, không có điểm thi nào có ít thí sinh.

Áp lực đổ dồn điểm trưởng

Theo quan sát của PV tại các điểm thi của Hà Nội đều chuẩn bị thùng, hòm để cán bộ coi thi để điện thoại và tư trang cá nhân. Một điểm trưởng điểm thi chia sẻ, sau sự cố lọt đề thi lớp 10 của Hà Nội, trước kỳ thi THPT quốc gia, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhắc nhở nhiều lần, thậm chí bước vào ngày thi Ban chỉ đạo thi còn nhắn tin quán triệt nên vấn đề thiết bị công nghệ được đặc biệt chú trọng. “Khi nhận nhiệm vụ, tôi ý thức trách nhiệm rất lớn nên có bị áp lực. Tuy nhiên, không lo để sợ mà nghĩ phải học kỹ quy chế để phân công nhiệm vụ cho từng người, đúng việc”, điểm trưởng này nói.

Trong ngày làm việc với các điểm thi, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) lưu ý, việc thu, cất bài thi phải thực hiện đúng quy chế. Đặc biệt, trong các môn thi trắc nghiệm, giám thị phát đề và phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng nguyên tắc, sơ đồ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, thí sinh đã kết thúc ngày thi thứ 2 có 12 thí sinh vi phạm quy chế, bị xử lý kỷ luật. Trong đó, Hà Nội có 3 thí sinh. Buổi sáng, có 395.576 thí sinh dự thi, môn Vật lý tỉ lệ thí sinh đến điểm thi là 99,34%; môn Hóa học thí sinh đăng ký là 388.358 em, tỉ lệ thí sinh đến điểm thi đạt 99,22%; Môn Sinh học thí sinh đăng ký dự thi là 384.650 em, tỉ lệ thí sinh đến điểm thi là 99,35%. Môn Ngoại ngữ, cả nước có 818.972 thí sinh đăng ký dự thi có 99,63% em đến điểm thi.

Nguyễn Hà