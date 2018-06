Thi THPT quốc gia: Miễn phí nhà trọ, tiền đò cho thí sinh

Nghệ An là một tỉnh có một số huyện miền núi khó khăn. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, năm nay, Nghệ Anh có 60 điểm thi.

Ông Hoàn cho hay, Nghệ An có trên 31.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia, với 1339 phòng thi. Cụm thi Nghệ An có sự phối hợp tham gia của các trường ĐH: ĐH vinh, ĐH Công nghiệp Vinh, ĐH Y Khoa Vinh, ĐH Công Đoàn, ĐH Thăng Long, Học viện Hành chính quốc gia và CĐ sư phạm Nghệ An.

Tại các huyện vùng xa như Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Kỳ Sơn đều có điểm thi. Ở các điểm thi này, các tổ chức, đoàn thanh niên đều phối hợp với ngành giáo dục tìm chỗ ở miễn phí cho thí sinh nếu thí sinh có nhu cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh về nơi ăn, chốn ở. Đồng thời, các trường nội trú, bán trú cũng được dùng cho thí sinh và người nhà ở trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, tại huyện Thanh Chương, tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Trường THPT Đặng Thai Mai có khoảng 250 thí sinh sẽ qua đò ngang ở bến đò Phuống để đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. UBND huyện đã yêu cầu các thuyền trang bị đầy đủ áo phao, chở đúng người quy định.



Tại 2 đầu bến đò có lực lượng an ninh viên và thanh niên tình nguyện địa phương túc trực, giám sát. Huyện cũng thống nhất, miễn phí toàn bộ phí đi đò cho thí sinh và phụ huynh. Trong điều kiện thời tiết xấu, bất thường, nguy hiểm, sẽ vận động gia đình đưa các em đi bằng đường bộ và có sự hỗ trợ của các lực lượng tiếp sức mùa thi.

Tại huyện miền núi Quế Phong chỉ có duy nhất 1 trường THPT cũng là 1 điểm thi THPT quốc gia. Dù được dự thi tại ngôi trường mình theo học suốt 3 năm cấp 3, nhưng nhiều học sinh tại các xã: Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Hạnh Dịch, Thông Thụ… nhà cách trường từ 40 – 60km. Vì thể, để hỗ trợ học sinh, Trường THPT Quế Phong đã bố trí cho những em ở xa ở miễn phí trong khu nhà ở nội trú, nhà công vụ giáo viên.



Tại huyện miền núi Con Cuông, mặc dù có 2 trường THPT, nhưng chỉ có 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Con Cuông. Vì thế, hơn 110 học sinh từ Trường THPT Mường Quạ sẽ phải di chuyển ra thị trấn để dự thi. Trong thời gian ôn tập một số học sinh nhà xa được tạo điều kiện ở trong nhà công vụ giáo viên.



Trước khi kỳ thi diễn ra, trường cũng đã liên hệ với Đoàn thanh niên, Ban chỉ đạo thi cấp huyện để tạo điều kiện, hỗ trợ các em tìm chỗ trọ. Tại huyện Tương Dương, từ mới đầu hè, Đoàn thanh niên đã họp lên kế hoạch tiếp sức mùa thi. Khảo sát, tìm các nhà dân ở gần điểm thi, rộng rãi thoáng mát để “đặt vấn đề” cho thí sinh ở trọ miễn phí trong thời gian thi.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, nhiều năm vừa qua, Nghệ An đã thành lập ủy ban chỉ đạo thi cấp huyện. Trong khi, Bộ GD&ĐT không yêu cầu nhưng tỉnh vẫn thành lập và do Phó chủ tịch huyện làm trưởng ban chỉ đạo.



“Đến thời điểm này, mọi công đoạn kiểm tra giám sát cho kỳ thi đã hoàn thành. Đồng thời cũng lường trước những cực đoan của thời tiết bất thường như mưa bão, giông lốc, mất điện, kể cả an ninh trật tự. Những phương án này đều được công an tỉnh phối hợp cùng sở giáo dục họp bàn và lên kế hoạch cụ thể” – ông Nguyễn Trọng Hoàn chia sẻ với Tiền Phong.



Ông cũng cho biết thêm, phòng thi tại các điểm thi đều được bố trí là những lớp học kiên cố, không có phòng thi nào sát bờ sông, bờ suối. Tại một số điểm thi, nhà văn hóa xóm cũng được trưng dụng để bố trí làm nơi ăn chốn ở cho người nhà đưa con em đi thi.

Nghiêm Huê