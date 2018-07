Thi trắc nghiệm phải làm bài và có kết quả ngay trên máy tính

Một kỳ thi THPT Quốc gia nhưng lại gặp sự gian lận về điểm thi nghiêm trọng, vậy ông có nhận xét gì về tiêu cực trong thi cử ngày nay so với trước đây, thưa ông?

Tôi nghĩ rằng, phải chờ đợi đến khi kết thúc việc xét tuyển, chúng ta mới có cái nhìn tổng thể, đánh giá quy mô, tính chất kỳ thi chính xác hơn. Thi cử lâu nay luôn có tiêu cực nhưng trước đó không tích cực phát hiện. Tất nhiên, một sự cố xảy ra như vừa rồi trong khi mọi người đã đinh ninh kỳ thi tốt đẹp, thì có thể nói là không thể tưởng tượng được. Trước đây, nếu có gian lận về thi cử, người ta chỉ dám nâng 0,25 đến 1 điểm để biến một em gần đỗ thành đỗ chứ không thể biến một em điểm liệt thành học sinh xuất sắc và quy mô lớn tới 114 em như sự việc ở Hà Giang. Như vậy, tính chất có tính nghiêm trọng, bất thường so với hồi xưa. Cái này gắn với phương thức thi, sự tha hóa của cán bộ. Phải chờ đánh giá tổng kết kỳ thi mới có cái nhìn khách quan, đầy đủ.

Ðiều gì đã tạo khe hở cho con người có thể can thiệp vào kết quả kỳ thi năm nay?

Kỳ thi vẫn có sơ hở để con người can thiệp vào kết quả. Chúng ta áp dụng triệt để phương pháp thi trắc nghiệm như các nước họ vẫn áp dụng hay như ÐHQG đã làm sẽ không có chuyện này. Thi trắc nghiệm chính ra thí sinh phải làm bài thi và có kết quả ngay trên máy tính. Như vậy, không có kẽ hở nào cho con người can thiệp vào chấm thi. Ở kỳ thi này, thí sinh thi trên giấy, thu về qua nhiều khâu sau đó mới qua máy quét bài gốc. Nhiều khâu như thế nên con người có thể can thiệp được. Cụ thể ở đây là, anh đã không giám sát, kiểm soát sự an toàn của bài thi. Trong thời gian tới, nếu chưa làm triệt để thi trắc nghiệm thi và chấm ngay trên máy tính thì Bộ GD&DT phải nghiên cứu để có biện pháp kỹ thuật xử lý an toàn hơn trong các khâu.

Nguyễn Hà - Nghiêm Huê