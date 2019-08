Thiếu giáo viên: Hàng ngàn trẻ không được đến trường

Quảng cáo

Nỗi buồn ngày nhập học

Mấy ngày nay, ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều phụ huynh bức xúc trước việc nhiều trẻ 3 tuổi không thể đến lớp dù nhiều phòng học còn bỏ trống. Tại xã Cương Gián có đến 214 trẻ 3 tuổi không được đến trường do không đủ giáo viên. Theo thông báo của Trường Mầm non Cương Gián, nhà trường chỉ tuyển các cháu sinh năm 2014, 2015 và các cháu từ tháng 1- 4/2016, còn những cháu sinh từ tháng 5-12/2016 sẽ không được nhận vào học. “Trên toàn xã chỉ có một trường mầm non tư nhân. Khi nộp hồ sơ, trường nhận và thông báo ngày nhập học nên chúng tôi cũng sắm sửa quần áo, cặp sách cho cháu tới lớp. Tuy nhiên, đến ngày 25/8, khi đến nhận lớp thì nhà trường cho biết con tôi không được nhận vào học vì lớp quá tải, giáo viên lại không đáp ứng đủ”, chị Lê Thị Thu (thôn Song Hồng) nói.

Chị Trịnh Thị Hạnh có con Lê Thị Huyền My (SN 2016) sinh tháng 9 nên không được đi học. Trước đó, chị nộp hồ sơ vào trường và được phân lớp và giáo viên, tuy nhiên, đến ngày nhập học thì con chị không có trong danh sách. “Nhiều đứa trẻ đến trường nhưng đều phải về không vì không nằm trong danh sách nhận học. Đa số các cháu đều muốn đến trường, có cháu không được đi học ngồi khóc ở cổng trường”, chị Hạnh nói. Trường Mầm non Cương Gián còn thừa 9 phòng học. Điểm trường Song Long thừa 6 phòng. Điểm trường Bắc Sơn thừa 3 phòng. Tất cả những phòng học này đều vừa mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng.

Thiếu giáo viên

Hiệu trưởng Trường Mầm non Cương Gián, bà Phan Thị Mạnh, cho biết, do năm nay lớp 3 tuổi tăng vọt, trường không đáp ứng đủ số lượng giáo viên nên có hơn 200 cháu chưa được đến lớp học. Trước đó, sau khi nhận hồ sơ, trường lên phương án nhận 7 lớp trẻ 3 tuổi. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên nên chỉ nhận được 100 trẻ (4 lớp), trong khi đó toàn xã có tới 314 trẻ đăng ký hồ sơ. “Trường cũng đề xuất bổ sung giáo viên hợp đồng và tăng thêm lớp để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng xử lý. Đây là thực trạng chung toàn tỉnh, nhưng đối với địa bàn xã, tỉ lệ các cháu 3 tuổi chưa được đến trường là rất cao”, bà Mạnh thông tin.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Đinh Thị Lan Hương, Phó phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân, cho biết, trên địa bàn còn 2.050 trẻ 3 tuổi chưa được đến lớp do thiếu giáo viên. Có 50 phòng học đầy đủ cơ sở vật chất dạy và học nhưng không có giáo viên đứng lớp nên nay vẫn bỏ trống. Theo bà Hương, các trường mầm non thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06 của Bộ GD&ĐT quy định trẻ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi mỗi lớp chỉ nhận 25 trẻ và 2 giáo viên đứng lớp. Tuy nhiên, trên địa bàn, riêng đối với giáo viên mầm non, còn thiếu khoảng 160 giáo viên. Một lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân cho biết, đây không chỉ là thực trạng tại huyện này mà chung của toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hoài Nam