Thống nhất học sinh, sinh viên toàn quốc đi học trở lại vào tháng 3 tới

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, bảo đảm an toàn các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, thành phố đã tập huấn phòng chống dịch cho 100% giáo viên, người lao động (riêng khối học sinh, sinh viên, giáo viên thành phố quản lý là hơn 2 triệu người); tiến hành tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trường lớp; chỉ đạo các nhà trường nắm chặt tình hình nhà giáo, học sinh có di chuyển đến vùng dịch để có biện pháp ứng phó phù hợp;…



Trước thực tế tình hình dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực còn diễn biến hết sức phức tạp; trên cơ sở thăm dò ý kiến phụ huynh, người dân, các cơ quan, tổ chức… TPHCM đã có văn bản chỉ đạo cho các trường nghỉ đến hết tháng 2. Đồng thời có văn bản đề xuất cấp thẩm quyền tính phải cả đến phương án cho các trường nghỉ hết tháng 3. Đề xuất của thành phố cũng nhằm bảo đảm sự thận trọng cần thiết trước khi quyết định cho đi học trở lại.



Bàn thảo về thời điểm cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho đi học trở lại vào đầu tháng 3 tới.



Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện tổng dân số Hà Nội, số người nước ngoài, sinh viên học tập lao động trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 10,3 triệu; trong đó có hàng chục nghìn người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch.



Hà Nội còn tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc (địa phương có người nhiễm Covid-19 nhiều nhất), ở gần biên giới phía Bắc,.. nên áp lực trong công tác phòng chống dịch bệnh rất lớn.



Tuy nhiên, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, với tinh thần phòng là chính, đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe của người dân, Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt, rà soát, sàng lọc, ngăn chặn, kịp thời cách ly các trường hợp nghi ngờ,… Đến giờ phút này trong số trên 2500 người thuộc diện kiểm soát chỉ còn 62 người đang cách ly, nếu không phát sinh gì thêm, thì tuần tới sẽ hết người cách ly. Trên địa bàn Thủ đô chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.



Căn cứ thực tế tình hình phòng chống dịch bệnh ở trong nước, khả năng điều trị,… Hà Nội đề xuất đến ngày 2/3 sẽ tổ chức đi học lại. Đồng thời, Hà Nội cũng triển khai đồng bộ một loạt các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ trường học.

Đến nay, thành phố đã thực hiện 4 lần vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường học, đến khi các cháu đi học sẽ phun đến lần thứ 5,… Đồng thời, thành phố cũng hướng dẫn, tập huấn toàn bộ cho giáo viên cách ứng xử, kỹ năng phát hiện, xử lý khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ; không tổ chức chào cờ tập trung toàn trường, thực hiện chào cờ trong lớp học; giảm bớt các hoạt động tập thể tập trung đông người để bảo đảm an toàn;…



Chia sẻ với một số ý kiến còn lo lắng về việc quyết định cho đi học trở lại, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng thực tế tại nhiều nước có dịch vẫn cho học sinh đi học bình thường. Vả lại, cho học sinh ở nhà cũng không phải là giải pháp an toàn. Thậm chí ở nhà không kiểm soát được còn nguy hiểm hơn là đi học. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học sẽ gây nhiều hệ lụy không chỉ đối với giáo dục và còn gây ảnh hưởng không tốt tới nhiều lĩnh vực khác… Do đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội một lần nữa nhắc lại đề nghị cho đi học trở lại kể từ ngày 2/3 tới.



Tán thành với đề xuất của Hà Nội, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng của Quốc hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Đại học Y Hà Nội, Trường Đoàn Thị Điểm… đều cho rằng việc cho học sinh, sinh viên cả nước đi học trở lại vào đầu tháng 3 tới là phù hợp và khả thi.



Đồng thời, việc tổ chức đi học trở lại phải bảo đảm các giải pháp an toàn học đường để ngăn ngừa dịch bệnh như: Bố trí nước rửa, xà phòng,… đặt ở những khu vực đông người để sát khuẩn.



Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc cho trẻ em đi học, như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói là phải bảo đảm an toàn về chuyên môn và an tâm về tâm lý.



Cái khó là ở cấp học mầm non, tiểu học, học sinh còn bé, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân trong phòng chống dịch bệnh, nên vừa qua các địa phương đã chủ động cho các cháu nghỉ học một thời gian. Đây là việc làm cần thiết, để nhà trường chuẩn bị các điều kiện phòng dịch, khử khuẩn, tập huấn kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho các đội ngũ giáo viên…



Tính tới ngày 29/2 tới đây, học sinh, sinh viên cả nước sẽ nghỉ trọn 4 tuần. Bộ đã bàn rất kỹ và đang xây dựng quyết định chuẩn bị sau buổi hôm nay sẽ trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh khung chương trình thời gian năm học. Theo đó, thời gian kết thúc năm học sẽ lùi một tháng tương ứng với thời gian đã nghỉ (tức là kết thúc năm học vào 30/6). Dự kiến kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 23-26/7, đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo, học sinh thi tốt nghiệp.







Nghiêm Huê