Thủ khoa cũng… khóc

Ðó là tâm trạng dở khóc dở cười của các thí sinh vừa giành ngôi thủ khoa vào Học viện An ninh nhân dân. Khi báo chí hôm qua đua nhau giật tít “Các thủ khoa Học viện An ninh năm 2018 là thí sinh Hòa Bình, Lạng Sơn” (Vietnamnet), “47 thí sinh Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La đỗ Học viện An ninh” (Zing.vn),… Kiểu tít rất hàm ý.

Theo đó, một cách ngẫu nhiên, các thí sinh trở thành thủ khoa xét tuyển hay có điểm thi cao nhất ở tất cả các tổ hợp (kể cả nam hay nữ) vào trường này đều là các thí sinh của các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La. Thủ khoa khối A01 (Toán, Lý, Hóa) là nam sinh Lạng Sơn, 2 vị trí tiếp theo thuộc về Hòa Bình. Khối C03 (Văn, Toán, Sử) thì 2 thủ khoa đều đến từ Hòa Bình. Khối D01 (Toán, Văn, Anh) thủ khoa Hòa Bình, Lạng Sơn.

Chiều 6/8, cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện Học viện ghi nhận cả 6 thủ khoa (3 nam, 3 nữ, ở 3 tổ hợp xét tuyển) đều thuộc mấy tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó riêng Hòa Bình có 3 thủ khoa. Và thí sinh đỗ vào trường năm nay rải đều các tỉnh, riêng Lạng Sơn trúng tuyển cao nhất 23 thí sinh (trên tổng số 220 chỉ tiêu). Hà Giang năm ngoái có 8 thí sinh trúng tuyển, năm nay không đậu một ai!

“Một mất mười ngờ”. Có ngờ đâu đến một ngày các thủ khoa rơi vào tình thế oái oăm này. Bởi quê hương mình sau kỳ thi bỗng trở thành “tâm bão” của dư luận. Thật, giả lẫn lộn, vàng thau bị trộn nhào. Chắc ngày mai ngày kia sẽ không có, hoặc rất ít những em muốn lên báo một cách hân hoan và vô tư như những năm trước. Ðể kể về thành tích cũng như phương pháp học của mình. Thậm chí nhiều em còn không đủ tự tin để “lộ ra thân phận” của mình, dẫu thực sự bước vào kỳ thi một cách trong sáng, bằng chính sức học và sự khổ luyện của mình.

Dư chấn và hậu quả mà việc làm sai trái của những người thầy trong kỳ thi vừa qua để lại thật khủng khiếp. Không biết còn đeo đẳng theo các em đến bao giờ.

Thật khó, giữa thời buổi mà kẻ giở trò đồi bại với nữ đồng nghiệp gây sang chấn tâm lý nặng nề cho nạn nhân chỉ bị phạt 200 ngàn đồng! Thời rộ lên chuyện nhà nghỉ, giường chiếu trở thành nơi tiếp các… nữ công dân của lãnh đạo nhiều huyện, xã… Thì những bảng điểm tuyệt đẹp cũng không thể nói năng gì hơn được. Ngoài những cơn sang chấn tinh thần âm thầm nhưng dữ dội, mà chủ nhân của nó bỗng chốc trở thành nạn nhân.

Tịnh Sơn