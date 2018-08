Thủ khoa vào trường 'hot': Chờ kết quả của Bộ Công an

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay, đáng chú ý các thí sinh có điểm thi tuyển cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân lại tập trung ở các địa phương có điểm thi cao bất thường: Lạng Sơn (10,5%); Hòa Bình (6,4%); Sơn La (4,5%). Riêng Hà Giang, sau khi chấm thẩm định và công bố mức điểm mới, đã không có thí sinh nào đỗ vào ngôi trường này.

Lạng Sơn có tỷ lệ đỗ cao nhất

Liên quan đến danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân năm 2018, chiều qua 6/8, lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh của Học viện cho biết, đến thời điểm này đã có thống kê các con số. Bước đầu cho thấy, bốn tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình được dư luận đặc biệt quan tâm vì những bất thường liên quan đến điểm thi. Cụ thể là, số liệu phân tích ban đầu có trùng khớp với những vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Theo lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, năm nay trường có hơn 4.000 nguyện vọng trong đó chỉ tiêu tuyển sinh là 220 thí sinh. Cũng như mọi năm, số thí sinh trúng tuyển rải đều ở các tỉnh. Nhưng đặc biệt, thí sinh trúng tuyển năm nay có tỷ lệ cao tập trung ở một số địa phương sau: Xếp thứ nhất là Lạng Sơn, có số lượng thí sinh trúng tuyển cao nhất gồm 23 em (chiếm 10,5% so với tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường). Xếp thứ 2 là Hà Tĩnh với 15 thí sinh trúng tuyển (chiếm 6,7%); Xếp thứ 3 là Hòa Bình và Cao Bằng. Mỗi địa phương có 14 thí sinh trúng tuyển (chiếm 6,4%). Tiếp theo là tỉnh Sơn La, Bắc Kạn, mỗi địa phương có 10 thí sinh trúng tuyển (chiếm tỷ lệ 4,5%).

Cũng theo lãnh đạo Học viện, kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy, các địa phương có truyền thống hiếu học và tỷ lệ đỗ cao hàng năm thì năm nay có tỷ lệ thấp hơn. Ví dụ như Hà Nội, chỉ có 7 thí sinh trúng tuyển (chiếm 3,2%); Thanh Hóa chỉ có 6 thí sinh trúng tuyển (chiếm 2,7%); Nghệ An có 5 thí sinh trúng tuyển (2,3%). Trong khi những năm trước, Thanh Hóa là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đỗ cao hơn rất nhiều so với các tỉnh khác. “Riêng Hà Giang, năm 2017 có 8 thí sinh trúng tuyển, năm nay không có thí sinh nào”, vị này nói.

5/6 thủ khoa đến từ Hòa Bình và Lạng Sơn

Lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân cũng cho biết thêm, kết quả tuyển sinh theo khối cho thấy, có 6 thí sinh thủ khoa (3 nam, 3 nữ ở 3 tổ hợp xét tuyển) đều thuộc các tỉnh phía Bắc, tập trung ở các tỉnh Hòa Bình và Lạng Sơn. Trong đó, 3/6 thí sinh có điểm tuyển sinh cao nhất là của Hòa Bình (chiếm 50%). Gồm một thí sinh nam, một thí sinh nữ đều xét tuyển tổ hợp C03 và một thí sinh nữ xét tuyển tổ hợp D01. 2/6 thí sinh là của Lạng Sơn (chiếm 33,3%) gồm 1 thí sinh nam xét tuyển tổ hợp A01 và 1 thí sinh nam xét tuyển tổ hợp D01; Thí sinh còn lại là nữ thí sinh xét tuyển tổ hợp A01 của Thái Nguyên.

Nếu chỉ tính điểm thi, tổng điểm ba môn cao nhất thì Sơn La có 2 thí sinh bao gồm một thí sinh xét tuyển tổ hợp C03, và một thí sinh nam xét tuyển tổ hợp D01; 01 thí sinh nam của Lạng Sơn xét tuyển tổ hợp A01 (28,5 điểm) và 01 của Thái Nguyên xét tuyển tổ hợp A01. Hòa Bình có một nữ thí sinh xét tuyển tổ hợp C03. Hà Tĩnh có 1 nữ xét tuyển tổ hợp D01.

Trong đó, tổng điểm cao nhất thuộc về thí sinh của Lạng Sơn xét tuyển tổ hợp A01 (28,5 điểm). Tổng điểm cao thứ hai của Hòa Bình (27,95 điểm).

Ðáng chú ý, trong số 23 thí sinh của Lạng Sơn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân có 15 người là thí sinh tự do. Trong đó, thí sinh “già” nhất sinh năm 1992, đạt 26,55 điểm (kể cả điểm ưu tiên). Còn Hòa Bình cũng có 4/14 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh là thí sinh tự do.

Theo lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân, lúc đầu, Học viện rất mong muốn các tỉnh đang thuộc diện rà soát sớm có kết quả như Hà Giang để thuận lợi cho công việc xét tuyển. Tuy nhiên, hiện nay Bộ GD&ÐT đang chấp nhận kết quả tạm thời của các thí sinh nên Học viện vẫn sử dụng kết quả này.

“Quan điểm nhà trường rất mong muốn tổ thẩm định của Bộ GD&ÐT cũng như Bộ Công an sớm có kết quả rà soát những tỉnh đó và trả lời cho Học viện biết để có hướng xử lý tiếp theo đối với thí sinh theo đúng quy định, quy chế”. Ðại diện Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân 6 thí sinh thủ khoa Học viện An ninh nhân dân năm 2018 gồm, số báo danh: 100001...-Nam khối A01 ở Lạng Sơn có điểm xét tuyển 31,25 điểm; SBD 100001... nam khối D01 ở Lạng Sơn có điểm xét tuyển 30,05; SBD 230002... nam khối C03 ở Hòa Bình có điểm xét tuyển 29,25 điểm; SBD 230002… nữ ở Hòa Bình có điểm xét tuyển 28,7 điểm; SBD 23000...nữ ở Hòa Bình có điểm xét tuyển 28,35 và một thí sinh có SBD là 1200053... nữ khối A01 ở Thái Nguyên có điểm xét tuyển 26,4 điểm.

