Thu nhập của giáo viên TPHCM cao nhất nước

Bí thư Nguyễn Thiện nhân nói chuyện với sinh viên ĐH Sài Gòn Tại buổi gặp gỡ, sinh viên trường ĐH Sài Gòn đã gửi đến Bí thư Thành ủy TPHCM nhiều trăn trở, từ việc thi viên chức, chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm non, ảnh hưởng và tác động của mạng xã hội với sinh viên, thanh niên, cũng như giải pháp để thanh niên TPHCM tham gia vào đề án xây dựng TPHCM thành Đô thị thông minh… Chiều 15/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có buổi gặp gỡ sinh viên Trường ĐH Sài Gòn...

Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh viên ngành giáo dục mầm non của trường chia sẻ: "Vài năm gần đây TPHCM bỏ hộ khẩu trong tuyển giáo viên, tuy nhiên, nhiều anh chị đi trước đều gặp khó khăn do lương thấp, áp lực sĩ số quá lớn....". Với vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định, chính sách thu hút và đãi ngộ cho giáo viên mầm non mới ra trường của TPHCM là tốt nhất cả nước.

Ngoài lương chính ra, giáo viên mầm non TPHCM hiện còn được nhận 35% mức lương phụ cấp nghề nghiệp, rồi thêm 35% mức lương hỗ trợ từ chủ trương của UBND TPHCM. "Đặc biệt, ngoài 70% mức lương hỗ trợ hàng tháng, TPHCM còn có chính sách hỗ trợ khó khăn về thu nhập ban đầu cho giáo viên Mầm non trong năm đầu tiên đứng lớp là 100% tháng lương cơ bản, sang năm thứ hai mức hỗ trợ này xuống còn 75%, và 50% ở năm thứ 3 khi mức lương đã tương đối ổn định", ông Nam nói nhưng thừa nhận ngành mần non hiện tại đang nhiều áp lực nhất là sĩ số học sinh đông nên rất áp lực với giáo viên. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM hiện có khoảng 1,6 triệu học sinh nhưng trong đó bậc mầm non chiếm đến 600.000 em. Trong đó, trẻ trong độ tuổi 3-4 tuổi đi học chiếm đến 95% ngoài việc phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Vì vậy, các em sinh viên có thể yên tâm tập trung lo việc học hành cho tốt, còn việc làm thì không phải lo lắng. Tuy nhiên, để trở thành một giáo viên Mầm non tốt, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khuyên các sinh viên ĐH Sài Gòn ngay từ ghế nhà trường, ngoài việc rèn luyện kỹ năng, thể hiện tình yêu nghề, yêu trẻ qua các giờ học thì cần phải rèn cho mình tinh thần và nghị lực để đối mặt với áp lực của nghề. Cũng tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trường ĐH Sài Gòn chú trọng hợp tác, liên kết với các trường quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, giao lưu sinh viên, giáo viên để phát triển nhà trường....

Nguyễn Dũng