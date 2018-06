Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng: Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Tại hội đồng thi trường THPT Hùng An, có 12 phòng thi với 214 thí sinh đăng kí dự thi. Tại hội đồng thi này, chỉ có 1 thí sinh tự do vắng mặt không có lí do. Còn tại hội đồng thi trường PTDT nội trú huyện Bắc Quang, không có thí sinh nào vắng mặt.

Đến chiều 26/6 các thí sinh đã hoàn thành các bài thi Ngữ văn, Toán, tổ hợp KHTN. Theo ghi nhận tại các điểm thi, các thí sinh đều có tâm trạng thoải mái làm bài. Công tác tổ chức thi rất tốt, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang, thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của ngành GD&ĐT Hà Giang trong việc khắc phục khó khăn, đảm bảo quyền lợi của thí sinh, giúp kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Mặc dù thiên tai xảy ra nhưng bằng nhiều biện pháp như dùng xe đặc chủng để chở các thí sinh đến điểm thi, thuê nhà trọ cho các em học sinh ăn ở.., cơ bản các sự cố đã khắc phục được. "Chỉ có 21 học sinh không dự thi, trong đó chỉ có 4 trường hợp không đến được điểm thi do mưa lũ đã chứng tỏ công tác tổ chức tốt, động viên tuyên truyền tốt của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang. Như ông Vũ Văn Sử- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang cho biết, ban chỉ đạo thi có từng số điện thoại của các thí sinh để liên tục nắm được tình hình của các em"- Thứ trưởng Hùng nhấn mạnh. Cũng theo Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, t rên cơ sở thực hiện đúng quy chế thi nhưng cũng đảm bảo tinh thần tốt nhất cho các em làm bài. Thứ trưởng cũng nhắc nhở ban chỉ đạo thi của tỉnh chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra, báo cáo về ban chỉ đạo trung ương để xử lí.

Đỗ Hợp