Thủ tướng: Xử lý tiêu cực thi cử, đảm bảo không có vùng cấm

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều 4/5, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải quán triệt và nghiêm túc thực hiện phương châm 12 chữ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh quyết liệt, hiệu quả.



Thủ tướng nhắc tới việc một số tỉnh phản ánh trình hồ sơ lên một số Bộ để rất lâu, rất chậm, tinh thần trách nhiệm trong phối hợp không phải đã tốt hết mà còn trắc trở.

“Phải xem lại tình trạng tiếp nhận, trình ký hồ sơ tới đâu, có khó khăn phải giải quyết, phải báo cáo. Phần lớn hồ sơ trình tôi ký trong ngày, nhưng tôi cũng nghe nói có hồ sơ để 5-6 tháng chưa trình lên Thủ tướng Chính phủ. Kỷ luật kỷ cương phải hâm nóng thường xuyên để phục vụ nhân dân tốt hơn”, Thủ tướng phát biểu.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm trong thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuyển sinh đại học năm 2018 và những năm trước, đảm bảo không có vùng cấm, tiếp tục lấy lại sự công bằng trong thi cử. Đồng thời rút kinh nghiệm, tiếp tục rà soát các tình huống, nguy cơ để không xảy ra tiêu cực, sai phạm nào trong năm 2019. “Thái độ Chính phủ về vấn đề này rất cương quyết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc thải bỏ rác thải nhựa. Triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa". Sớm trình ban hành Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế; Chỉ thị về phát huy Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ…

Bộ Công an đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, nhất là về những chính sách mới, tạo đồng thuận tốt hơn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, chú ý hơn bảo đảm an toàn thông tin mạng.

