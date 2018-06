Thưởng kỷ lục cho tác giả bài báo khoa học về thụ tinh nhân tạo

Đây được xem là mức thưởng kỷ lục cho một bài báo khoa học của các trường đại học ở Việt Nam đến thời điểm này.

Theo đó, Tiến sĩ Lan là tác giả chính của bài báo "IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without polycystic Ovaries" với chỉ số trích dẫn 72,406. Đây cũng là bài báo đầu tiên của ngành sản phụ khoa Việt Nam trên NEJM, được ví là "kinh thánh" y khoa thế giới.

TS-BS Vương Thị Ngọc Lan hiện là Phó chủ nhiệm Bộ môn Phụ sản, trường ĐH Y dược TPHCM được biết đến là một trong những chuyên gia về thụ tinh nhân tạo

Công trình được nhóm thực hiện từ năm 2015 trên 792 bệnh nhân là phụ nữ vô sinh do buồng trứng đa nang đang thụ tinh ống nghiệm. Sau hai năm nghiên cứu, họ đã gửi báo cáo dài hơn 200 trang đến NEJM. Trải qua ba vòng thẩm định, nhiều lần bổ sung, giải thích, nghiên cứu sau đó mới được chấp thuận công bố vào ngày 11/1.

Ngoài bà Lan, nhóm nghiên cứu còn có các tác giả: Đặng Quang Vinh, Hồ Mạnh Tường (chồng bs Lan), Huỳnh Gia Bảo, Phạm Dương Toàn, Nguyễn Khánh Linh (Bệnh viện Mỹ Đức); Hà Tấn Đức (Bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ); GS Robert Norman, GS Ben Mol (Đại học Adelaide, Australia).

TS. BS Vương Thị Ngọc Lan (47 tuổi) được nhiều người biết đến với tên gọi “Bà mẹ của nghìn con”, chuyên điều trị hiếm muộn vô sinh. Bà đã giúp hơn 10.000 đứa trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, giúp hàng nghìn cặp vợ chồng được thỏa ước nguyện làm cha, làm mẹ. TS-BS Vương Thị Ngọc Lan hiện là Phó chủ nhiệm Bộ môn Phụ sản, trường ĐH Y dược TPHCM. "Tôi sẽ sung quỹ toàn bộ tiền thưởng này cho các hoạt động khoa học của Trường ĐH Y dược TPHCM, đặc biệt là hỗ trợ cho sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, có đề tài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế hoặc báo cáo khoa học quốc tế"-bác sĩ Lan nói.

Nguyễn Dũng