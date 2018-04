Tin hot giáo dục: Cô giáo phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Cô giáo phạt học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Do nói chuyện riêng, một học sinh lớp 3 ở Hải Phòng bị cô giáo phạt bằng hình thức uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Chuyện xảy ra ở trường tiểu học An Đồng, khi cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng.

Hành động của cô giáo này gây bức xúc dư luận, vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo nên ngày 5/4, cô giáo này đã bị quyết định cho thôi việc.

Lộ diện 31 trường xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS,PGS

Chiều 5/4, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng liên quan đến việc xét công nhận chức danh GS,PGS năm 2017.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trên tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30/4/2017.

Mấy ngày qua, nhiều người ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) bức xúc trước việc Hiệu trưởng trường THCS&THPT Trần Đề bị phạt bằng hình thức đứng nhiều tiếng đồng hồ trước hành lang lớp học.

Theo người nhà của một học sinh (không muốn nêu tên): Vụ việc xảy ra tại lớp 6A3 vào sáng ngày 3/4. Cuối tiết 1 của môn Ngữ văn, do có mấy học sinh nam đùa giỡn nên cả lớp này gồm 42 học sinh bị thầy Trần Quốc Thống, Hiệu trưởng, bắt phạt bằng hình thức đứng ngoài hành lang lớp học từ tiết 2 cho đến tiết 4. Do đứng nhiều giờ liên tục nên có một số em bị mệt, thậm chí có em đổ bệnh phải nghỉ học ngày hôm sau...

Em Phạm Song Toàn TP.HCM chỉ đạo chuyển trường cho nữ sinh khóc vì 'cô giáo không nói'

Sáng 6/4, UBND TP.HCM tổ chức họp khẩn liên quan việc cô giáo Trần Thị Minh Châu không giảng bài. Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng nhà trường giải quyết vụ việc quá chậm.

Tại cuộc họp khẩn sáng 6/4 về vụ cô giáo Trần Thị Minh Châu, THPT Long Thới, TP.HCM không giảng bài suốt hơn ba tháng, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM đã biết nguyện vọng chuyển trường của em Phạm Song Toàn.

Sau khi nhắc nhở C vì hình xăm môi cô gái trên cổ dẫn đến việc 2 thầy trò cự cãi, thầy Tiến có tát C một cái. Tan học, C thủ dao đâm thầy Tiến gục tại chỗ.

Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhận xét, Ngô Văn C vốn là học sinh ngoan hiền, có thành tích học tập tốt nên mới được bổ nhiệm làm lớp trưởng. Về thầy Tiến, thầy làm chủ nhiệm và được đánh giá có năng lực. Vụ việc xảy ra tại trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đỗ Hợp (tổng hợp)