Tin hot giáo dục: Nghệ An có gần 100 thí sinh thay đổi điểm

Sau phúc khảo, 94 bài thi THPT ở Nghệ An thay đổi điểm

Sau khi chấm phúc khảo, tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Nghệ An có 94 bài thi môn Ngữ văn thay đổi điểm thi.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, Sở đã có kết quả rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tổ chức coi thi an toàn, nghiêm túc, không có sai sót trong quá trình tổ chức coi thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; Công tác chấm thi bài thi trắc nghiệm cũng như bài thi tự luận thực hiện đúng theo quy chế thi, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; các Ban của Hội đồng thi phối hợp chặt chẽ trong công tác chấm thi, đảm bảo khách quan, nghiêm túc đúng quy định.