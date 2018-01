Tin hot giáo dục: PGS Bùi Hiền đăng ký bản quyền 'Tiếw Việt'

Sau khi công bố bản cải tiến tiếng Việt hoàn chỉnh, PGS.TS Bùi Hiền đã đăng ký quyền tác giả nghiên cứu của mình nhằm tránh các trường hợp xuyên tạc.

Ngày 29/12, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cấp bản quyền cho "Bài viết về cải tiến chữ quốc ngữ" của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy học phổ thông.

Trao đổi với báo chí, PGS Bùi Hiền cho biết ông có ý tưởng xin cấp bản quyền cho nghiên cứu của mình sau khi biết phần mềm chuyển đổi tiếng Việt sang chữ cải tiến xuất hiện. Đặc biệt, nhiều người dùng chính kiểu viết mới để miệt thị ông, đồng thời xuyên tạc một số nội dung không hay.

"Tôi đăng ký bản quyền không phải vì sợ người khác chiếm hữu nghiên cứu của mình. Ngược lại, tôi hoan nghênh mọi người sử dụng chữ viết mới trong cuộc sống hoặc nhằm nghiên cứu khoa học. Tôi làm vậy chỉ để ngăn chặn những trường hợp sử dụng chữ cải tiến của mình với mục đích xấu", tác giả bản chữ "Tiếw Việt" nhấn mạnh.

Ông nói thêm sau khi báo chí đưa tin, một số người sử dụng bản chữ cái cải tiến để viết Truyện Kiều nhưng chỉ viết mấy câu đầu rồi xuyên tạc nội dung tiếp đó để chửi bới ông.

Vì thế, ngoài việc đăng ký bản quyền, tác giả Bùi Hiền cũng chuyển thể toàn bộ Truyện Kiều sang cách viết mới. Đây cũng là một phần trong việc tiếp tục hoàn thiện chữ quốc ngữ.



Tranh cãi xung quanh 'bỏ cộng điểm ưu tiên vào lớp 10'

Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT mới công bố, việc cộng điểm khuyến khích tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bị bãi bỏ. PGS Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT trả lời về quy định điểm ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh THPT.

Nhiều đối tượng giáo viên mầm non được hưởng chính sách mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non.

Cụ thể, giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập này nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký hợp đồng lao động và xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như giáo viên mầm non là viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.(xem chi tiết