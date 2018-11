Tin nóng giáo dục: Nữ sinh bị bỏng nặng do hóa trang lễ hội Halloween

Nữ sinh Nghệ An bị bỏng nặng do hóa trang lễ hội Halloween

Sáng 3/11, ông Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, một nữ sinh trường CĐ Sư phạm Nghệ An bị bỏng nặng do cháy trang phục tại lễ hội Halloween. Theo ông Vinh, vào khoảng 19h ngày 31/10, Hội sinh viên và Liên chi hội khoa Ngoại ngữ Trường CĐ Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ hội hóa trang Halloween. Tuy nhiên, khi đi qua sân khấu em L.T.Th. (SN 1998, sinh viên khoa Sư phạm mầm non) chạm vào ngọn nến đặt trong vỏ quả cầu. (xem chi tiết)

Nhóm học sinh xúc phạm cô giáo trên Facebook được giảm mức kỷ luật

Thay vì đuổi học một năm ba học sinh, trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã giảm xuống còn một tuần, nữ sinh bị cảnh cáo giảm còn khiển trách. Chiều 3/11, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh đã họp, thống nhất mức kỷ luật mới dành cho nhóm học sinh xúc phạm thầy cô trên Facebook. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT có thêm một thứ trưởng mới

Ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.(xem chi tiết)

Mới nhất vụ nữ giáo viên bị buộc thôi việc

Ngày 3/11, theo nguồn tin riêng báo Tiền Phong cho hay, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước truyền đạt ý kiến UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu rút lại quyết định và tiến hành qui trình kỷ luật cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh.(xem chi tiết)

Bỏ chính sách miễn học phí với sinh viên sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa đề xuất một loạt các chính sách mới với học sinh và sinh viên ngành sư phạm. Theo đó sẽ bãi bỏ chính sách không thu học phí đối với sinh viên sư phạm, không thu học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, học sinh THCS trường công lập...(xem chi tiết)

Hiệu trưởng trường ĐH Huflit bị miễn nhiệm giữa nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị (HĐQT) trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (Huflit) vừa có quyết định miễn nhiệm chức hiệu trưởng nhà trường với ông Trần Quang Nam sau lùm xùm vụ bằng cấp. (xem chi tiết)

Cần trên 857 tỷ đồng đào tạo lại 80.000 giáo viên mầm non?

857 tỷ đồng là số tiền cần để bồi dưỡng, nâng chuẩn cho khoảng gần 34% giáo viên mầm non hiện nay (tương đương hơn 80.000 giáo viên) nếu dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được thông qua. (xem chi tiết)

GS. Nguyễn Văn Tuấn đạt giải thưởng xuất sắc về nghiên cứu tại Úc

GS. Nguyễn Văn Tuấn, vừa được Đại học công nghệ Sydney (UTS), một trong những đại học công nghệ hàng đầu của Úc, trao Huy chương của Hiệu trưởng về thành tích nghiên cứu ngoại hạng có tác động lớn đến chuyên ngành (Chancellor’s Medal for Exceptional Research). (xem chi tiết)

Đỗ Hợp (tổng hợp) ​ ​ ​