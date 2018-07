Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo xử lý vụ nâng điểm thi THPT

Ngày 17/7 tiến hành họp xét công bố tốt nghiệp cho thí sinh

Cũng theo báo cáo Thường trực tỉnh ủy của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang, ngày 15/7, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm kì thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy, cơ bản kết quả thi của các thí sinh là không thay đổi.

Tuy nhiên, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định, trong đó cơ bản là tăng hơn so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Đã kiểm tra, rà soát toàn bộ 5331 bài thi tự luận (môn Văn) của thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi. Kết quả: Tổ chấm thi bài thi tự luận và Ban thư ký Hội đồng thi đã làm việc chính xác; điểm số thể hiện trên bài thi hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu điểm thi đã được công bố.

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT bước đầu xác định, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Ngay trong ngày 17/7, Hội đồng xét tốt nghiệp, Sở GD&ĐT đã tiến hành họp xét công nhận kết quả tốt nghiệp THPT (sơ bộ) đối với các thí sinh đã dự thi tại Hội đồng thi theo quy định. Công bố kết quả xét tốt nghiệp để các thí sinh được biết (kết quả tốt nghiệp sơ bộ đạt: 89,57%).