Tòa chuyển hồ sơ giáo viên kiện trường cho công an

Những người khởi kiện trường này gồm các thầy cô giáo: Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Văn Chinh, Trịnh Thị Bích Hạnh và H’Dim Niê K’Đăm - đều được ông Nguyễn Sỹ Kỷ, nguyên Phó ban Nội Chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011-2016 ký quyết định hợp đồng lao động. Các quyết định đều phân giáo viên này về dạy tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) với mức lương khởi điểm có hệ số 2,34.

Nhưng đến ngày 20/1/2017, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai mời 5 giáo viên dạy hợp đồng nói trên và 17 giáo viên hợp đồng khác lên ký lại hợp đồng thời vụ (từ tháng 2 đến tháng 7/2017) mức lương 1.500.000 đồng/tháng/người. Trừ 32,5% tổng lương để đóng các loại bảo hiểm, mỗi người chỉ còn được nhận 1.002.500 đồng. Các giáo viên không đồng ý với mức lương không đúng với hợp đồng đã được ký kết và sau đó trường không cho họ đi dạy nữa.

Mất việc bất ngờ, các giáo viên đi khắp nơi kiếm việc mưu sinh và làm đơn khởi kiện “tranh chấp hợp đồng lao động” đối với Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (đại diện là ông Nguyễn Khắc Thành -hiệu trưởng), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là UBND huyện Krông Pắk (người đại diện theo pháp luật là ông Y Suôn Byă - chủ tịch và bà Ngô Thị Minh Trinh -Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk). Vụ án đã qua nhiều lần hòa giải, đối chất, thỏa thuận… nhưng không thành. Hiện vụ án đã bị tạm đình chỉ xét xử vì TAND huyện Krông Pắk xét thấy: “...cần đợi kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk theo công văn ngày 7/8/2018 của TAND huyện Krông Pắk về việc xem xét dấu hiệu tội phạm. Vụ án sẽ tiếp tục khi lý do tạm đình chỉ không còn và khi có quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự của tòa án”.

Một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk xác nhận, công an huyện đã nhận được văn bản của TAND huyện Krông Pắk và đang thụ lý để điều tra “dấu hiệu tội phạm” theo yêu cầu. “Đây là quan điểm của tòa và họ đã chuyển hồ sơ sang thì trách nhiệm của công an là phải tiến hành xác minh, có kết luận cuối cùng. Theo yêu cầu, công an huyện phải xác minh hành vi "cố ý làm trái" (tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - PV) để đưa ra kết luận cuối cùng”, vị lãnh đạo này cho hay.

Liên quan đến vụ hơn 550 giáo viên mà 3 Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk kí hợp đồng dư thừa từ năm 2005 - 2016, trước đó, Công an huyện Krông Pắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Bê (Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn) vì nhận 300 triệu đồng “chạy hợp đồng” cho giáo viên. Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk xác nhận, vụ án của ông Bê đã được chuyển lên Văn phòng Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Ðắk Lắk để tiếp tục điều tra.

