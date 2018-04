Tọa đàm trực tuyến: 'Bạo lực học đường - Góc nhìn thẳng'

Dân tộc ta có một truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo tự ngàn đời. Tuy nhiên, gần đây tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong một bộ phận nhỏ song lại rất nghiêm trọng và gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

Khái niệm “bạo lực” ở đây được hiểu theo cả hai phương diện tinh thần và thể chất. Điều đáng buồn, không chỉ có bạo lực giữa trò với trò, mà tình trạng này còn xảy ra giữa cả thầy với trò và ngược lại, thậm chí giữa cả phụ huynh với thầy cô.

Tiêu biểu thời gian qua là những vụ: Phụ huynh xông vào trường bắt cô giáo quỳ xin lỗi tới 40 phút ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An, ngày 28/2); phụ huynh lao vào đánh đập cô giáo mầm non đến dọa sảy thai, bắt cô giáo quỳ ngay tại lớp học của Trường mầm non Việt – Lào (TP Vinh, Nghệ An, ngày 22/3) chỉ vì thấy chân con mình có vết bầm nhỏ bằng đồng xu; Nhắc nhở xóa hình xăm, thầy giáo bị học sinh đâm thủng gan (trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngày 5/4); Cô giáo dạy toán hơn 3 tháng không nói gì trên bục giảng (trường THPT Long Thới, Nhà Bè, TPHCM), điều đáng buồn là cô nữ sinh lớp 11 đã phải chuyển trường chỉ vì dũng cảm nói lên sự thật; Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng (Trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng, vụ việc bị phanh phui vào ngày 3/4)…

Trước thực trạng nhức nhối và đáng báo động nêu trên, báo Tiền Phong tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bạo lực học đường - Góc nhìn thẳng” với sự tham gia của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo UBVHTTN&NĐ Quốc hội, các chuyên gia giáo dục, đại diện các thầy cô và học sinh.

Cuộc tọa đàm, của tất cả các bên, của “những người trong cuộc” nhằm lý giải căn nguyên của hiện tượng rất đáng lo ngại này, từ đó tìm ra những giải pháp khả thi, cả trước mắt lẫn lâu dài, góp phần chặn đứng xu hướng bạo lực học đường nguy hại hiện nay.

Khách mời của chúng tôi gồm : Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm UBVHTTN&NĐ Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Chủ nhiệm UBVHTTN&NĐ Quốc hội; TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý học Hà Nội, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cùng đại diện các giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Buổi tọa đàm sẽ diễn ra từ 14h30 – 16h30 hôm nay 11/4, tại hội trường báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Trân trọng mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tương tác với các các vị khách mời của chúng tôi.



Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi tới các khách về tới địa chỉ Email: online@baotienphong.com.vn, hoặc gửi câu hỏi ở phần Bình luận dưới bài viết này. Nội dung buổi Tọa đàm sẽ được truyền trực tiếp trên Báo điện tử Tienphong.vn , kênh Youtube, và Fanpage của Báo Tiền Phong ( www.facebook.com/www.tienphong.vn Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi tới các khách về tới địa chỉ Email: online@baotienphong.com.vn, hoặc gửi câu hỏi ở phần Bình luận dưới bài viết này.

TPO