Tối nay, tiếp tục 'trắng đêm' rà soát bất thường điểm thi ở Sơn La

Tại Sở GD&ĐT địa phương, lực lượng an ninh vẫn được thắt chặt ngày đêm để tổ công tác làm việc. Khoảng 17 giờ, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) rời khỏi phòng làm việc cùng lực lượng an ninh. Trao đổi với báo chí, ông Trinh cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin. Trong đêm nay, tổ công tác tiếp tục công việc rà soát những bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018. Ngay sau khi hoàn tất công việc, tổ công tác sẽ cung cấp thông tin cho cho báo chí và người dân.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, học sinh, phụ huynh khẳng định, điểm số thí sinh có nhiều sự bất thường cần nhanh chóng làm rõ.

Theo thông tin mà học sinh Trường THPT Chuyên Sơn la cung cấp cho phóng viên, điểm thi THPT quốc gia 2018 của nhiều thí sinh ở địa phương này có những điều khó lý giải. Ví dụ, những học sinh học giỏi top đầu của trường, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nhưng chỉ đạt số điểm từ 23 đến 25 điểm. Trong khi đó, nhiều học sinh khác có sức học không nổi bật, thậm chí lơ là bị rớt xuống top cuối của lớp nhưng điểm thi lại đạt 27, 28 điểm.

P.H, học sinh trường THPT Chuyên Sơn La khẳng định, điều đặc biệt năm nay những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia lại tập trung ở các lớp chuyên Văn, chuyên Lịch sử. Đặc biệt hơn nữa, những thí sinh điểm cao tuy học chuyên Văn, Sử nhưng lại có điểm thi môn Toán mà học sinh chuyên Toán cũng phải mơ ước.

Cụ thể, B.N là học sinh lớp chuyên Sử nhưng có điểm thi môn Toán và Tiếng Anh 9.8 điểm; Em N.D lớp chuyên Văn nhưng có điểm thi Toán là 9,6; Tiếng Anh 10 và Lịch sử 10. Với điểm thi cao ngất ngưởng và cú đúp điểm 10 hai môn, N.D lọt vào danh sách 1 trong 10 thí sinh có điểm thi THPT quốc gia cao nhất toàn quốc.

Tuy có điểm thi cao như vậy nhưng điều đáng nói, tại lần thi thử do Trường THPT Chuyên Sơn La tổ chức, điểm thi của N.D chỉ đạt ở mức trung bình. Cụ thể, Toán: 6,4; Văn:6,5; Địa lý: 4,25...Điểm thi thử của B.N ở môn Tiếng anh chỉ đạt 1,2 điểm...Ngoài ra còn có thí sinh tự do, năm 2017 học lớp chuyên Địa thi trượt khối A1 năm nay thi lại đạt 27 điểm, một mức điểm khá cao trong kỳ thi năm nay.

Kết quả thế nào đến thời điểm này, báo chí, dư luận vẫn phải chờ đợi tổ công tác phía bộ rà soát. Tuy nhiên, theo một giáo viên của Trường THPT Chuyên Sơn La, sau khi có kết quả thi học sinh rất áp lực. Vì vậy, giáo viên này rất mong muốn sự việc sớm được làm rõ.

Còn theo một bạn học sinh lớp chuyên văn cho biết, chuyện điểm thi có nhiều bất cập. Điểm các bạn lớp chuyên Sử, chuyên Địa cao hơn rất nhiều các lớp khác. Trong danh sách 14 bạn có điểm cao nhất tỉnh Sơn La thì có 2 bạn lớp chuyên sử và 1 bạn lớp chuyên Văn.

Chị Nguyễn Quỳnh Giang, phụ huynh của một học sinh dự thi năm nay tại Sơn La cho biết, con có học lực giỏi. Thi xong, ra khỏi phòng thi con bảo đề khó nên chỉ làm được 45 câu môn Toán. Kết quả, con được 23 điểm nên khi thấy những bạn có sức học tương đồng thậm chí thua kém con mình nhưng điểm thi cao lên 27-28 điểm là một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Cũng theo phụ huynh này, điều oái oăm ở đây là có em học sinh giỏi tỉnh, giỏi cấp quốc gia nhưng kết quả chỉ dừng lại ở mức khá. "Nhìn kết quả rất buồn vì nhiều bạn bình thường ở nhà chơi dài, điểm thi lại cao", chị Giang nói.

Trong khi phụ huynh, học sinh nghi ngờ và hoang mang trước điểm thi THPT rất cao trong khi năng lực học chưa thật sự nổi bật thì sáng nay, lãnh đạo trường THPT chuyên Sơn La khẳng định với báo chí, điểm thi thế nào là kết quả bài làm của học sinh.

Lý giải về sự chênh lệch giữa điểm thi thử và điểm thi thật, lãnh đạo trường này cho rằng, năm nay nhà trường dự định tổ chức thi thử 3 lần nhưng cuối cùng chỉ tổ chức thi thử một lần. Đề thi thử của nhà trường bám sát đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Nhiều em tô sai mã đề, tô đáp án bằng bút bi nên bị chấm điểm 0.

Trước câu hỏi của phóng viên ở một số trường chuyên khác lớp chuyên sử, thí sinh có điểm thi môn Toán không cao, lãnh đạo nhà trường cho rằng trường vẫn tổ chức học và ôn tập bình thường. Có thể những học sinh này được gia đình cho đi học thêm, ôn luyện ở ngoài. Tuy nhiên, đại diện trường cũng thông tin, điểm thi đầu vào của các lớp chuyên Sử, chuyên Địa thấp hơn tất cả các lớp chuyên khác.

Còn giáo viên chủ nhiệm với chuyên Văn thông tin, lớp có 32 học sinh có khoảng 10 em đạt số điểm trên 25, trong số đó có khoảng 4-5 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào an ninh, cảnh sát.

