TPHCM dùng xe ưu tiên để giao đề thi THPT Quốc gia

Sở GD&ĐT TPHCM vừa tập huấn công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2018 cho các cán bộ coi thi… Theo đó, năm nay, TPHCM có 124 điểm thi với hơn 78.332 thí sinh dự thi cùng 8.807 cán bộ coi thi (hơn 3.2934 giảng viên ĐH và trên 5.513 giáo viên THPT).



Đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước nên vấn đề cán bộ coi thi nghiêm túc, đúng quy định, quy chế được đề cao hàng đầu. So với năm 2017, số cán bộ coi thi tăng 15%.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết năm nay, mỗi điểm thi sẽ có hai thanh tra sẽ cắm chốt và một số thanh tra lưu động. Công tác in sao đề thi đã triển khai từ sáng ngày 18/6, tại địa điểm in sao đảm bảo đúng quy trình với 3 vòng cách ly độc lập cho đến khi kết thúc kỳ thi.



"Việc cách li, đảm bảo an toàn, bảo mật đề thi có sự phối hợp chặc chẽ với Công an TP theo đúng quy định pháp luật"- ông Hiếu cho hay.

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi (ảnh minh họa)

Cũng theo ông Hiếu, TPHCM sẽ bàn giao đề thi mỗi buổi sáng. Theo đó, với những điểm thi ở xa như Cần Giờ, Củ Chi thì xe vận chuyển đề sẽ được xuất phát sớm.



Sở GD&ĐT đã làm việc với Sở Giao thông vận tải, Công an TP để những xe giao đề được mang biển số ưu tiên khi qua phà đảm bảo đề đến được điểm thi an toàn sớm trước giờ thi.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Sở này cũng thông tin thêm, do TPHCM đang vào mùa mưa nên sở cũng chuẩn bị sẵn các túi ni lông lớn để bọc đề và bài thi, tránh để mưa ướt. Các phòng thi cũng được bố trí xa những khu vực dễ bị tạt ướt.

