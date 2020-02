Trầm trồ với những “giảng đường” thú vị của sinh viên Thiết kế nội thất HUTECH

Quảng cáo

Để chinh phục một ngành học vốn là sự kết hợp giữa năng lực tư duy nhạy bén và khả năng sáng tạo không ngừng như Thiết kế nội thất, môi trường học tập “kích thích sáng tạo” với nhiều trải nghiệm thực tế chắc chắn là một trong những yếu tố quyết định. Hãy cùng khám phá loạt “giảng đường” thú vị của một trong những trường đại học hàng đầu trong đào tạo nhóm ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc, Mỹ thuật ứng dụng hiện nay - trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) nhé!

“Giảng đường” chuyên môn: Học thật nhiều, hành thật “khủng”

Thử thách đầu tiên với nhiều sinh viên Thiết kế nội thất là làm sao áp dụng khối lượng lớn kiến thức về nguyên lý thiết kế, bố cục, thị giác,... cùng các chuyên đề đa dạng về chiếu sáng, nội - ngoại thất, phong thủy,... trong chương trình học vào quá trình thiết kế mà vẫn thể hiện được sự sáng tạo của bản thân. Tại HUTECH, các nhà thiết kế tương lai giải “bài toán” này bằng cách học tập thực tiễn, vừa học vừa hành ngay từ giảng đường.

Tiếp nối giảng đường truyền thống cùng với các thầy cô giàu kinh nghiệm, “giảng đường” chuyên môn của sinh viên HUTECH còn là các sân chơi học thuật như Thiết kế xanh, Thiết kế đồ gỗ,... với chủ đề đa dạng, gắn liền với xu thế và nhu cầu nội thất của xã hội trong thời đại 4.0. Vừa sở hữu lượng kiến thức dày dặn, phong phú, vừa có thể ứng dụng ngay vào công tác thiết kế để “lên tay” từng ngày, sinh viên Thiết kế nội thất HUTECH có thể yên tâm trải nghiệm và học hỏi để sẵn sàng cho những thiết kế chất lượng “cộp mác” chính mình trong tương lai.

“Giảng đường” doanh nghiệp: Đi một ngày đàng, được cả... sàng kinh nghiệm

Nhắc đến loạt “giảng đường” doanh nghiệp của ngành Thiết kế nội thất HUTECH, sẽ không thể bỏ qua các hội thảo chuyên đề với đại diện doanh nghiệp, các chương trình tham quan, thực tế thường xuyên. Có lợi thế hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ, đối tác uy tín như Công ty BLUM Việt Nam, Gỗ An Cường, Vải nội thất Acacia, Nội thất Casa Nhà, TOTO Việt Nam..., HUTECH mang đến cho sinh viên Thiết kế nội thất nhiều chuyên đề lý thú như “Lắng nghe câu chuyện của gỗ”, “Things Around Window”, “Giải pháp sàn phẳng lõi rỗng”,... do chính chuyên gia từ các doanh nghiệp dẫn dắt, giúp các bạn có cơ hội tiếp cận xu hướng nội thất đương đại đồng thời tìm thêm được những ý tưởng, hướng đi mới cho những thiết kế của mình.

Tham quan thực tế doanh nghiệp giúp sinh viên HUTECH tích lũy kiến thức về nghề

Trong quá trình thực tế, kiến tập không chỉ gói gọn trong showroom hoành tráng của các thương hiệu nội thất hàng đầu, sinh viên HUTECH còn mở rộng “giảng đường” đến văn phòng làm việc, xưởng sản xuất thiết bị nội thất; qua đó tích lũy hiểu biết về quy trình làm việc chuyên nghiệp, mang sản phẩm từ bản vẽ đến xưởng đóng, chọn mẫu, phối nguyên liệu, giới thiệu sản phẩm,... Cơ hội thực tập, làm việc ngay khi chưa tốt nghiệp cũng mở ra cho các nhà thiết kế tương lai năng nổ, sẵn sàng “dấn thân” để khám phá thế giới nghề nghiệp thực tế.

“Giảng đường” đồ án: Sẵn sàng trở thành nhà thiết kế thực thụ!

Tích lũy kiến thức, phát triển kỹ năng qua những giờ học trên lớp hay trải nghiệm thực tế, sinh viên Thiết kế nội thất HUTECH sẽ đến với “trùm cuối” là những đồ án thiết kế - nơi các bạn thể hiện năng lực chuyên môn và khả năng sáng tạo. Tất nhiên công việc này sẽ bao gồm quy trình thiết kế trên phần mềm chuyên dụng, sau đó hiện thực hóa ý tưởng trên những mô hình chi tiết, chuyên nghiệp không thua gì mô hình mẫu của các công ty thiết kế.

Đồ án thiết kế - nơi các bạn thể hiện năng lực chuyên môn và khả năng sáng tạo

Không chỉ có dàn “trợ lý 4.0” là các phần mềm chuyên dụng, sinh viên Thiết kế nội thất còn có cơ hội được trình bày đồ án trước các nhà thiết kế giàu kinh nghiệm, đại diện các doanh nghiệp đối tác - cũng chính là những nhà tuyển dụng tiềm năng,... Cùng với những nhận xét quý báu để hoàn thiện năng lực chuyên môn, các bạn sinh viên còn có cơ hội “ghi điểm” với nhà tuyển dụng và, hẳn nhiên rồi, có thêm những cơ hội tuyển dụng, việc làm xứng đáng.

Đa dạng, lý thú và không kém phần “bận rộn” chính là những tính từ chính xác nhất cho những “giảng đường” hàng ngày của các bạn sinh viên Thiết kế nội thất HUTECH trên hành trình chinh phục đam mê của mình. Còn bạn, yêu thích ngành Thiết kế nội thất, bạn đã sẵn sàng trải nghiệm loạt “giảng đường” thú vị này tại HUTECH chưa?

Năm 2020, HUTECH xét tuyển ngành Thiết kế nội thất theo 04 phương thức: Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia, Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn (tổng điểm TB năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên), Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM và Kỳ thi ĐGNL của HUTECH. Với phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia và xét tuyển học bạ, thí sinh có thể chọn một trong 04 tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), H01 (Toán, Văn, Vẽ), V00 (Toán, Lý, Vẽ).

P.V