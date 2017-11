Trẻ mầm non ăn bột rửa bồn cầu nhập viện: Hiệu trưởng nói họp, rút kinh nghiệm

Theo đó, vào khoảng 16h (ngày 14/11) tại điểm chính Mạnh San - Trường mầm non Nam Kim, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, (Nghệ An) xảy ra vụ việc, 3 cháu bé (lớp 4 tuổi) của trường ăn bột thông bồn cầu phải cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện. 3 em được xác nhận là Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Bích và Phạm Thái Nguyên.

Cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Kim cho biết: “Do bồn cầu nhà vệ sinh của lớp học bị tắc nên nhân viên kế toán lấy 2 gói bột thông bồn cầu đưa xuống lớp học. Khi cô giáo vừa nhận thì một cháu muốn đi vệ sinh, cô liền cất gói bột trong tủ rồi đưa cháu ra ngoài. Lúc này ở trong lớp, có một cháu tò mò, mở tủ lấy gói bột thông bồn cầu rồi bóc ra đưa cho 2 bạn cùng lớp ăn. Khi cô giáo vào lớp phát hiện sự việc đã báo cáo với Ban giám hiệu và cùng đưa các cháu sang Trạm y tế xã Nam Kim sơ cứu.

Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh cùng đưa các em đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng nặng hơn nên 2 cháu Yến Nhi, Ngọc Bích được đưa xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Sau khi sơ cứu ban đầu, sáng 15/11, cháu Yến Nhi và cháu Ngọc Bích được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Trưa 15/11, cháu Thái Nguyên cũng được gia đình cùng nhà trường đưa xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu và hiện đang được chăm sóc tại đây”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu có cháu là Đặng Gia Bảo (4 tuổi) theo học tại trường Mầm Non Nam Kim kể lại: “Khoảng 16h thì cô giáo chủ nhiệm là Phạm Thị Hồng Duyên gọi điện cho gia đình nói “ra chở cháu về, cháu bị đi ngoài”. Bố của Gia Bảo ra thì được biết, cháu Gia Bảo đi ngoài nên cô giáo đưa vào nhà vệ sinh rửa, ở ngoài thì các cháu còn lại lấy gói bột và ăn. Cô trở ra thì đã thấy các cháu xỉu, rốp miệng, kêu đau. Hôm qua, (ngày 15/11), cháu Gia Bảo bị nôn ói và đi ngoài nhiều nên gia đình cũng đưa đến bệnh viện thăm khám”.

Ông Trịnh Xuân Hưng – Chủ tịch UBND xã Nam Kim cho biết: “Sau khi sự việc không mong muốn này xảy ra, UBND xã, nhà trường hỗ trợ phụ huynh đưa các cháu đến bệnh viện chữa trị. Công an huyện Nam Đàn cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh rõ vụ việc”.

Theo phụ huynh cháu bé Ngọc Bích thì sức khỏe của 2 cháu Ngọc Bích, Yến Nhi đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cháu Ngọc Bích thì bị rộp, loét lưỡi và đã ăn được ít, còn cháu Yến Nhi bị loét trong vòm họng. Hai cháu vừa được chỉ định chụp Xquang, kiểm tra tim mạch và đang chuẩn bị nội soi để lấy mẫu xét nghiệm.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị nhận được thông tin do Ban công an xã Nam Kim báo lên. Sau đó, đã cho cán bộ xuống hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, Trường mầm non Nam Kim có khoảng hơn 460 cháu, học tập ở 3 điểm trường. Trong đó, điểm trường Mạnh San là điểm chính có 11 lớp, gần 400 cháu học tập.

Về trách nhiệm của nhà trường cũng như cô giáo, bà Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng nhà trường nói nhà trường sẽ tổ chức họp và rút kinh nghiệm sâu sắc để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

